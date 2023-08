Cuando algunos aficionados del mejor baloncesto del mundo empezaban a celebrar el posible retiro de LeBron James en la NBA, la estrella de Los Angeles Lakers puso primera marcha en los entrenamientos para la temporada número 21 y frente a una fuerte advertencia, un fiel seguidor de Michael Jordan lo acabó: “Está mintiendo”.

LeBron viene de promediar por juego 28.9 puntos, 6.8 asistencias y 8.3 rebotes, en la temporada regular 2022-23. James se perdió 27 partidos por lesión, pero no dudó en lanzar una advertencia sobre lo que pueden esperar de él en un nueva campaña con los Lakers.

“Si te dices a ti mismo que estás cansado, estarás cansado. No me canso”, fue la advertencia de LeBron James por medio de un video que compartió en sus redes sociales. Esto a un fiel seguidor de Michael Jordan no le gustó nada y hasta se animó a decir que ‘El Rey’ era un mentiroso

Fiel seguidor de Michael Jordan acaba a LeBron: ‘Está mintiendo’

Stephen A. Smith es uno de lo seguidores más fieles de Michael Jordan, y luego de afirmar que MJ es el GOAT por, entre motivos, no fallar en las Finales NBA como si lo hizo LeBron James al perder seis de las 10 series por el trofeo Larry O’Brien que ha disputado, el famoso analista de ESPN acabó a la estrella de Los Angeles Lakers por decir que no se cansa.

“Él está mintiendo. Se ha cansado, pero está bien. LeBron James, de todas las cosas que lo convierten en un extraordinario modelo a seguir, lo más importante para mí es su acondicionamiento y su compromiso de estar en forma. Fue una farsa que este hombre, en su vigésima temporada, estuviera en mejor forma que la mayoría de la liga el año pasado, incluido su compañero de equipo Anthony Davis”, dijo Smith en el programa First Take (Primera Toma), de ESPN.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2015-16) y Los Angeles Lakers (2019-20).