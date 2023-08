La palabra retiro empezó a ser uno de los temas a tratar siempre que Stephen Curry concede una entrevista, pero en esta ocasión fue el exjugador de la NBA Gilbert Arenas quien le agregó un poco de picante y puso sobre la mesa el nombre de LeBron James.

Curry lleva 14 temporadas en la NBA con cuatro títulos y tiene contrato con Golden State Warriors hasta el final de la temporada 2025-26. ‘El Chef‘ se encargó de hacerle un guiño a la idea de retirarse en el equipo de San Francisco. ¡Buenas noticias para los Dubs!

“Tengo la suerte de saber y esperar que no importa cuántos años juegue, jugar para una franquicia y ser parte de ese grupo de leyendas que lograron esa hazaña y ganaron al más alto nivel y todo eso. Tampoco lo doy nunca por sentado. Tienes a los Kobe (Bryant), los Magic (Johnson), Dirk (Nowitzki), Tim Duncan, esos muchachos ayudaron a establecer una cultura, ganaron, lo hicieron con muchas combinaciones diferentes de planteles y diferentes partes en su carrera“, dijo Stephen Curry en el podcast Gils Arena y el nombre de LeBron James estaba por aparecer.

Stephen Curry responde si jugará tanto tiempo en la NBA como LeBron

LeBron James especuló con el retiro y luego de decir que “el día que no pueda darle todo al juego en la cancha es el día en que terminaré. Por suerte para ustedes, ese día no es hoy (12 de julio de 2023)“, la estrella de Los Angeles Lakers confirmó que jugará la temporada número 21 en la NBA. ¿Stephen Curry se mantendrá activo todo ese tiempo? ‘El Chef’ respondió.

“Está en algún punto de ese rango (21 temporadas de LeBron), pero nunca me imaginé siendo el tipo de más de cuarenta años que intenta aferrarse a ello para salvar su vida. ¿Pero quién sabe cómo se verá o se sentirá mi cuerpo en ese momento? Me quedan tres años de contrato, incluido al menos eso, y luego lo resolveré a partir de ahí (…) No pongo demasiados plazos fuera de mi contrato ahora, solo sé que eso me dará 38 y 17 años en la liga. Todavía no me voy a ir a jugar al golf”, afirmó Curry en el podcast Gils Arena sobre su retiro de la NBA.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Golden State Warriors para la NBA 2023-24

Golden State Warriors rompió el mercado y decidió hacer un polémico intercambio para firmar a Chris Paul como principal refuerzo para la NBA 2023-24. Además, los Dubs también firmaron a Cory Joseph y Dario Saric como nombres importantes y eligieron en el Draft a Brandin Podziemski y Trayce Jackson-Davis.

¿Cuántos títulos tiene Stephen Curry en la NBA?

‘El Chef’ tiene la misma cantidad de campeonatos que LeBron James hasta el 2023 luego del último triunfo de Golden State Warriors en el 2022. Stephen Curry ha ganado cuatro títulos en la NBA: 2014-15, 2016-17, 2017-18 y 2021-22.