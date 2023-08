Una estrella NBA de la talla de Giannis Antetokounmpo se empezó a dejar seducir por el deseo de querer ganar otro campeonato en el mejor baloncesto del mundo y decidió ponerle presión a Milwaukee Bucks con una alta dosis de incertidumbre sobre su continuidad. Los Angeles Lakers apareció en 3, 2, 1.

Antetokounmpo parecía estar decidio a ser uno más entre aquellos jugadores que son fieles a un equipo y no cambian de franquicia por ganar un título. Incluso, ‘El Mostruo Griego’ fue contundente al decir que no cuando le propusieron que firmara con Golden State Warriors de Stephen Curry y compañía. Sin embargo, esta historia tuvo un giro de 180 grados por… ¿Jugar con LeBron James?

En una entrevista con el portal ‘The New York Times‘, Giannis Antetokounmpo sostuvo que “no quiero estar 20 años en el mismo equipo y no ganar otro campeonato“. ¡Boom! El futuro del dos veces MVP de la liga empezó a ser noticia y frente al rumor que estaría interesado en ir a jugar a Los Angeles Lakers apareció una contundente respuesta.

Rumores NBA: La respuesta de Antetokounmpo a la posibilidad de jugar en Lakers

Marc Stein, del boletín de noticias ‘La Línea de Stein’, publicó que “Lakers y los Knicks ya están siendo mencionados como franquicias que se presume interesarán a Antetokounmpo en el futuro si decide dejar Milwaukee”. LeBron James no se alcanzó a ilusionar cuando un ejecutivo de la NBA lo bajó de la nube.

Con el contexto que Antetokounmpo tiene contrato hasta el final de la temporada NBA 2025-26 , Sean Deveney, del portal Heavy.com, informó la supuesta respuesta de Giannis al interés de jugar con LeBron en Los Angeles Lakers: “Otro ejecutivo, de un equipo de la Conferencia Oeste, señaló que Antetokounmpo está menos enamorado de los grandes mercados que otras estrellas importantes, y que los equipos que están dispuestos a hacer un intercambio por él, si llega el momento, no están en lugares donde los fanáticos de la NBA normalmente se podría esperar un intercambio estrella“. ¿Descartados Warriors y Lakers?

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24

Gabe Vincent, Taurean Prince y Cam Reddish, son los principales refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24. Además, el equipo californiano logró traer de regreso a Austin Reaves, Rui Hachimura y D’Angelo Russell, para tener un roster de 13 jugadores confirmados con un contrato fijo.