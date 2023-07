La vida de Dennis Rodman fuera de las canchas de la NBA tuvo una de las anécdotas más increíbles con la historia de que la famosa cantante Madonna le ofreció US$20 millones por embarazarla. Sin emabrgo, este relato tuvo un giro de 180 grados, y a pesar que el mismo excompañero de Michael Jordan lo había confesado, ahora hay una nueva versión.

¡A los antecedentes! Rodman le contó en 2019 al programa radial ‘The Breakfast Club’ (El Club de Desayuno) la historia de cuando estaba jugando en un casino de La Vegas y Madonna lo llamó para que viajara a tener relaciones con ella porque estaba ovulando. Acto seguido, llegó la revelación del supuesto dinero que la cantante le habría ofrecido al exjugador de Chicago Bulls y de la NBA por dejarla embarazada.

“Estaba tirando los dados en Las Vegas, y ella estaba en Nueva York y llama. Así que digo, ‘Aguanta los dados’. Contesto la llamada y ella dice: ‘Dennis, estoy ovulando’. Y yo digo: ‘¿Qué? ¿Estás ovulando? ¿Qué es eso?’ Estaba tratando de molestarla. Y ella estaba como: ‘Ya sabes, ovulando’. Así que digo: ‘Está bien, genial. Estaré allí en cinco horas’. Me mandó un avión, un G5, y yo fui al aeropuerto, pasé a su casa, hice lo mío, volví a subir al avión, volví, mantuvieron la mesa, y volví a jugar a los dados (…) Bueno, ella me dijo que, si la dejaba embarazada, me pagaría $20 millones. Eso es si el bebé nacía”, dijo Dennis Rodman en el programa ‘The Breakfast Club’ (El Club de Desayuno).

Luego de la confesión de Rodman sobre los $20 millones de dólares que Madonna le habría ofrecido, Michael Jordan y todo el mundo de la NBA le creyó, pero… ‘El Gusano’ volvió hacer de las suyas y en una entrevista con el canal de YouTube VLAD TV contó la verdad sobre una de sus anécdotas más curiosas.

Rodman reveló si fue verdad que Madonna le ofreció US$20 millones por embarazarla

A Dennis Rodman le preguntaron en la entrevista con el canal de YouTube VLAD TV del 2 de julio de 2023 si mantenía la versión de los US$20 millones que Madonna le habría ofrecido por embarazarla y el exjugador de la NBA lo aclaró todo: “¿Por qué no? Porque es más como un acuerdo mutuo, un contrato. No, no sucedió y estaba tratando de decir: ‘Oye, si perdí’. Pero no perdí”.

*Ver video desde 2:00