Stan Van Gundy, reconocido ex entrenador de la NBA y actual comentarista deportivo, se metió de lleno en el gran debate del baloncesto, ¿Quién es el mejor jugador de la historia, LeBron James o Michael Jordan?.

El comentario que encendió las redes

Stan Van Gundy fue testigo de las eras de Michael Jordan y LeBron James, recientemente compartió su opinión en el podcast de The Players’ Tribune.

Afirmó que, aunque se podría argumentar que Michael Jordan fue un mejor jugador de baloncesto que LeBron James, no se puede sostener que Jordan tuvo una carrera mejor que LeBron. Estas palabras han reavivado el eterno debate sobre quién es el verdadero GOAT (Greatest Of All Time) del baloncesto.

Más allá de los campeonatos

A pesar de que Michael Jordan tiene más campeonatos que LeBron James, este último ha tenido más apariciones en las Finales de la NBA.

Además, LeBron ha demostrado su valía en tres franquicias diferentes y ha acumulado más selecciones All-Star. Estos logros ponen en perspectiva la magnitud de su carrera y cómo ha influido en la liga a lo largo de los años.

Una relación única entre dos leyendas

Aunque el debate entre quién es el mejor continúa, es esencial reconocer la relación única entre Michael Jordan y LeBron James. Jordan, la superestrella de los Chicago Bulls, ha sido una influencia significativa para LeBron desde su juventud.

A pesar de que raramente han mostrado una relación cercana en público, LeBron siempre ha hablado con gran respeto de su modelo a seguir, y Jordan ha elogiado a James en su trayectoria en el baloncesto, demostrando un respeto mutuo entre ambas leyendas.