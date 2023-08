Es una de las grandes historias de la NBA. Los años 80’s en el mejor baloncesto del mundo tuvieron en una leyenda de Los Angeles Lakers el jugador más dominante, y aunque hoy en día no se puede quejar por el dinero que gana, pudo ser millonario como Michael Jordan de no haber perdido US$5 mil millones.

¿Cuánto? Earvin Magic Johnson venía de ganarle un campeonato nacional a un jugador como Larry Bird y antes de ingresar a la NBA en la temporada 1979-80 recibió ofertas de tres empresas, Converse, Adidas y Nike, para ser su principal patrocinador en la liga. Aquí llegó el millonario error de la leyenda de los Lakers.

Nike llevaba pocos años como patrocinador de jugadores en el baloncesto de la NBA, por lo que Converse fue la empresa que le ofreció más dinero a Magic Johnson. “Entonces, ya sabes, cuando creces en la ruina, tomas el dinero”, le confesó el exjugador de Los Angeles Lakers al podcast All The Smoke (Todo el Humo) el 12 de enero de 2023 y la revelación más dura estaba por llegar.

Iba a ser millonario como Jordan: La leyenda de los Lakers que perdió US$5 mil millones

Phil Knight, cofundador de Nike, quiso convencer a Earvin Johnson que no aceptará los US$100.000 que le ofreció por año Converse y decidió hacerle una oferta donde el principal activo eran acciones de la empresa. Nike estuvo dispuesto a darle un dólar a Magic por cada par de zapatos vendidos y 100.000 acciones de la empresa, pero el que iba terminar siendo cinco veces campeón con Los Angeles Lakers no aceptó.

“Mi familia no vino de dinero. Eso es algo que a veces nos duele, cuando no vienes de dinero. Ni siquiera sabía qué eran las acciones en ese momento. Así que pasé (no tomé) las acciones. ¿Te imaginas 45 años, $ 5 mil millones (es lo que) esas acciones habrían valido hoy”, le dijo Magic Johnson al podcast All The Smoke (Todo el Humo).