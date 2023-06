Cuando la incertidumbre empezó a reinar en la decisión que tomará LeBron James sobre su futuro en la NBA apareció una bomba relacionada con Kyrie Irving. Y no justamente se trata de que volverían a jugar juntos en Los Angeles Lakers. El base estrella estaría reclutando a ‘El Rey’ para que deje al equipo californiano, pero… ¡Apareció la respuesta de Bron!

A los antecedentes. Según informó Shams Charania, del portal The Athletic, Irving había contactado a LeBron para plantearle la posibilidad que jueguen juntos en Dallas Mavericks. Empezaron a sonar las alarmas en los Lakers.

LeBron James tiene dos años más de contrato con Los Angeles Lakers si hace uso de la opción jugador para la temporada NBA 2024-25, pero ya especuló con retirarse por lo frustrado que se sintió al ser barrido 0 a 4 en las Finales de la Conferencia Oeste. A ‘El Rey’ solo interesa ganar títulos y ya lo supo hacer con Kyrie Irving. ¿Se dejó tentar con el ofrecimiento de su excompañero?

Brandon Robinson, del canal Bally Sports (Deportes), sostuvo que la primera respuesta que le habría dado LeBron a Irving por intentar reclutarlo para los Mavericks habría sido que lo iba a pensar. Sin embargo, el mismo periodista fue el que reveló la respuesta final de James ante el pedido que dejara a los Lakers.

LeBron le responde a Kyrie Irving por intentar que deje a los Lakers

“Si bien le gustaría jugar junto a Kyrie Irving, tendría que tener sentido para que eso suceda. Como dije, Kyrie se está reuniendo con muchos equipos diferentes y deja que gane el mejor equipo. Me han dicho la conversación sobre LeBron yendo a Dallas, cuando le pregunté a alguien que conozco si eso era realista, me miraron y dijeron: ‘Claro que no’“, dijo Brandon Robinson para dejar en claro que desde el entorno de James la respuesta a Irving para que ‘El Rey’ deje a Los Angeles Lakers fue un contundente no.