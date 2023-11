La advertencia de Dillon Brooks a LeBron James para el juego Lakers vs. Rockets

Dos viejos conocidos se volverán a ver las caras en el mejor baloncesto del mundo. Dillon Brooks ha surgido como uno de los villanos de moda en la NBA, y frente al juego Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets, no dudó en calentar la previa con una firme advertencia a nadie más y nadie menos que a LeBron James.

¡A los antecedentes! La picante relación entre Brooks y LeBron inició en el Juego 2 de la serie por la primera ronda de los Playoffs 2023. Memphis Grizzlies le ganó el segundo partido a los Lakers por 103 a 93 puntos con varios cara a cara entre Dillon y James. Tras este triunfo del 19 de abril de 2023, al excompañero de Ja Morant le preguntaron sobre qué pensaba de las personas que no veían bien su provocación a ‘El Rey’ de la NBA y la respuesta fue contundente.

“No me importa. Él es viejo. Empujo osos. No respeto a nadie hasta que viene y me da (anota) 40”, afirmó Dillon Brooks sobre LeBron James y lo mejor estaba por venir. Los Angeles Lakers ganó 4 a 2 la serie contra Memphis Grizzlies con un Bron promediando por juego 22 puntos, 11 rebotes y cinco asistencias. ‘El Rey’ iba a responderle al jugador que se animó a llamarlo viejo en la NBA.

“Si alguna vez me ves peleando en el bosque con un oso Grizzly, ayuda al oso (…) A diferencia de ti pequeño, soy un hombre adulto. Zapatos grandes para llenar y pantalones de cul… crecido. Apresurado con tu papá, ve a preguntarle a tus padres. Es evidente que estás mirando a una leyenda. Quién, puso un poco de m… en el lugar de antes. ¡Trata de comer sin decir gracias antes!”, publicó LeBron en Instagram y X (Twitter) para responderle a Brooks. Ahora, llegó el momento de volver a encontrarse en las duelas de la NBA.

Tras los siete primeros juegos de la temporada, Los Angeles Lakers lleva una marca de tres victorias y cuatro derrotas. Empieza a ser fundamental no caer más allá de un juego por debajo de .500. Por ese motivo, el duelo contra Houston Rockets es la oportunidad perfecta para sumar una victoria como visitante, volver a ponerse con el mismo número de triunfos y caídas, y darle una nueva oportunidad a LeBron James para que gane otro capítulo de la rivalidad deportiva que tiene con Dillon Brooks.

La advertencia de Dillon Brooks a LeBron para calentar el juego Lakers vs. Rockets

“Estoy listo para encerrarlo. Ha tirado bien, ha jugado bien. Entonces, hacerlo que se canse, hacerlo que llegue temprano al último cuarto”, dijo Dillon Brooks sobre el duelo que tendrá contra LeBron James en el juego Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets del miércoles 8 de noviembre a las 20:00 E.T. en el estadio Toyota Center.

El millonario contrato que firmó Brooks tras llamar viejo a LeBron en la NBA

Luego de seis temporadas con Memphis Grizzlies en las que promedió por juego 14.5 puntos, 2.1 asistencias y 3.1 rebotes, Dillon Brooks se convirtió en agente libre, y tras aquel juego en el que le dijo viejo al mismísimo LeBron James, Houston Rockets decidió apostar por él con un contrato por cuatro años y $80 millones de dólares garantizados desde la temporada NBA 2023-24.