La paciencia estaría a punto de llegar a su fin. Zach LaVine lleva siete temporadas en Chicago Bulls, pero el título de la NBA le ha sido esquivo. Por ese motivo, se instaló la narrativa que se estaría pensando en un intercambio para que el dos veces All-Star cambie de equipo, así que los expertos no dudaron y ya plantearon un intercambio para que firme con Los Angeles Lakers y juegue con LeBron James.

El vínculo entre LaVine y Lakers no es de ahora. El portal TMZ Sports (Deportes) publicó un video en mayo de 2022 en el que la estrella de los Bulls afirmó que “siempre he sido un gran admirador” de los aficionados de los Lakers. Ahora, todo estaría dado para que se dé su llegada al equipo de Los Ángeles.

Zach LaVine firmó una extensión de contrato con Chicago Bulls por cinco años y más de $215 millones de dólares que va hasta el final de la temporada 2026-27 si hace uso de una opción jugador por US$48.9 millones para esa última campaña. Por el presente del equipo, esto no sería un impedimento en vísperas a ser compañero de LeBron James en Los Angeles Lakers.

Shams Charania, del portal The Athletic, informó que los Bulls y LaVine están abiertos a la posibilidad de buscar un intercambio para que salga del equipo luego de un inicio de temporada que los tiene con cuatro derrotas y siete victorias tras los primeros 11 juegos de la NBA 2023-24. Aquí entran en escena los Lakers de LeBron, Anthony Davis y compañía.

Frente a los rumores de una posible salida de Chicago Bulls, Zach LaVine le volvió abrir las puertas a la opción de ir a equipos como Los Angeles Lakers. “Normalmente, Zach LaVine dice que está frustrado porque los Bulls no están ganando. Por lo general, responde a los rumores diciendo: ‘Si no hubiera salido de mi boca’. No hizo eso hoy. Dijo: ‘Es un negocio’”, sostuvo K.C. Johnson, del canal NBC Chicago.

El intercambio de Lakers para firmar a LaVine, estrella de Bulls

Fadeaway World (Mundo), portal especializado en la NBA, planteó el siguiente intercambio al que Chicago Bulls no se resistiría, ya que recibirían activos valiosos de Los Angeles Lakers para que Zach LaVine y otro jugador más se convierta en compañero de LeBron James.

Chicago Bulls recibe a: Austin Reaves, D’Angelo Russell, Rui Hachimura, el pick de primera ronda del Draft 2029 y dos selecciones de segunda ronda del Draft 2025 y 2027.

Los Angeles Lakers recibe a: Alex Caruso y Zach LaVine.

Una segunda propuesta de intercambio para que LaVine sea jugador de los Lakers

Si la opción que plantea el portal Fadeaway World (Mundo) implica que Los Angeles Lakers tiene que dar mucho, la cuenta partidaria de X (Twitter) ‘Lakers All Day Everyday’ (Lakers todo el día todos los días) planteó otro intercambio para que Zach LaVine se convierta en jugador del equipo californiano.

Los Angeles Lakers recibe a: Zach LaVine y Alex Caruso.

Chicago Bulls recibe a: D’Angelo Russell, Taurean Prince, Gabe Vincent y el pick de primera ronda del Draft 2029.