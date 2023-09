Stephen Currry encendió el debate sobre quién es el mejor base en la historia de la NBA e hizo reaccionar al mismísimo Michael Jordan. ¿Tema terminado? ¡Nada que ver! Una leyenda de Los Angeles Lakers de la talla de Earvin ‘Magic’ Johnson le respondió a la estrella de Golden State Warriors.

¡A los hechos! El exjugador de la NBA Gilbert Arenas le preguntó a Curry por el mejor base de todos los tiempos, y aunque ‘El Chef‘ demostró respeto a lo hecho por Magic Johnson con los Lakers, no dudó en elegirse como el más destacado en su posición.

Mientras que Stephen Curry sostuvo que “si me pones en mi propio equipo, seguro que me escogeré“ cuando Arenas le preguntó si era el mejor base en la historia de la NBA; Michael Jordan le respondió a ‘El Chef’ con un mensaje en el que exlicaba por qué Magic Johnson debía ocupar este distinguido lugar.

Magic Johnson le responde a Curry por creerse el mejor base de la historia

Llegó la hora de que el otro protagonista del polémico debate rompiera el silencio. Earvin Johnson sacó a relucir los cinco campeonatos que ganó con Los Angeles Lakers, entre otros logros, para responderle a Stephen Curry por creerse el mejor base en la historia de la NBA.

“Bueno, ¿los números dicen eso, Zach? Entonces, si obtuvo más de cinco campeonatos, si obtuvo más de tres MVP de las Finales y tres MVP de la liga, entonces es el mejor. Si obtuvo más del No. 1 en asistencias de todos los tiempos en las Finales, el No. 2 en dobles-dobles de todos los tiempos, el No. 1 en triple-dobles de todos los tiempos en los Playoffs de la NBA, el No. 4 en robos de todos los tiempos en los Playoffs, si obtuvo más que esos números, es el mejor”, fue la respuesta de Magic Johnson a Curry en el Show de Zach Gelb, de CBS Sports (Deportes).

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuántos títulos tiene Stephen Curry en la NBA?

‘El Chef’ tiene la misma cantidad de campeonatos que LeBron James hasta el 2023 luego del último triunfo de Golden State Warriors en el 2022. Stephen Curry ha ganado cuatro títulos en la NBA: 2014-15, 2016-17, 2017-18 y 2021-22.