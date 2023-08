A la hora de elegir a los mejores jugadores en la historia de la NBA nada mejor que los mismos protagonistas. Y más si se trata del máximo anotador de triples de todos los tiempos. Stephen Curry se proclamó como el mejor base de la historia y Michael Jordan no dudó en salir a responderle.

¡Oh, oh! La relación entre Curry y Jordan pasó de ser tensionante cuando MJ dijo en 2019 que la estrella de Golden State Warriors aún no merecía entrar al Salón de la Fama a ser muy cercana luego del cara a cara en el que aclararon las diferencias.

Stephen Curry reveló que Michael Jordan cambió de parecer y le dijo en 2021 que él era “Salón de la Fama en la primera votación, no hay problema”. Luego de eso, llegó el cuarto título para ‘El Chef’ con los Warriors en el 2022, y como si fuera poco, Steph se eligió en 2023 como el mejor base en la historia de la NBA.

Michael Jordan le responde a Stephen Curry por decir que es el mejor base de la historia

El exNBA Gilbert Arenas le preguntó a Stephen Curry si el era el mejor base de la historia y la respuesta fue contundente: “Sí. ¿Somos Magic (Johnson) y yo? ¿Esa es la conversación? Obviamente, tengo que responderlo de esa manera. Pero realmente siento que, según tu punto, el currículum de Magic es impresionante. Entonces, el hecho de que estemos teniendo esa conversación, es un lugar en el que nunca pensé que estaría (…) Entonces, si me pones en mi propio equipo, seguro que me escogeré“. La respuesta de Michael Jordan iba a llegar en 3, 2, 1…

Stephen A. Smith reveló en el programa First Take (Primera Toma), de ESPN, el mensaje que le envió Jordan para responderle a Curry por decir que es el mejor base de la historia: “Buenos días, señor. Aunque lo mejor de cualquier cosa es siempre un debate, no estoy de acuerdo sobre el mejor armador (base) de todos los tiempos. Magic Johnson es fácilmente el mejor armador de todos los tiempos. Steph Curry está muy cerca, pero no adelante de Magic. Debes definir al armador para realmente tener un debate serio. Steph Curry es, con diferencia, el mejor tirador de todos los tiempos, pero Magic Johnson inventó el triple-doble. Para ser honesto, es una estadística de armador, Magic fue el mejor”.

¿Cuántos títulos tiene Stephen Curry en la NBA?

‘El Chef’ tiene la misma cantidad de campeonatos que LeBron James hasta el 2023 luego del último triunfo de Golden State Warriors en el 2022. Stephen Curry ha ganado cuatro títulos en la NBA: 2014-15, 2016-17, 2017-18 y 2021-22.

¿Cuántos títulos ganó Michael Jordan en la NBA?

‘Air’ jugó por 15 temporadas, llegó a seis finales y estuvo en dos equipos: Chicago Bulls y Washington Wizards. A la hora de disputar la gran final, Michael Jordan ganó seis títulos en la NBA y terminó invicto cada vez que disputó una serie por el trofeo Larry O’Brien.

¿Cuántas veces se retiró Michael Jordan de la NBA?

No una, ni dos. La leyenda de Chicago Bulls mantuvo la llama encendida de querer ser jugador hasta la temporada 2002-03 con dos retiros no definitivos antes de la decisión final. Michael Jordan se retiró tres veces de la NBA: 6 de octubre de 1993 con Chicago Bulls, 13 de enero de 1999 con el mismo equipo y 16 de abril de 2003 con Washington Wizards.