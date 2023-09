Para nadie es un secreto que hay un antes y un después en la historia de la NBA con el legado que LeBron James ha dejado por más de 20 años. Pero ‘El Rey’ no se conforma y ya dejó claro que el deseo es usar algo con Los Angeles Lakers que nadie lo ha hecho en la historia del mejor baloncesto del mundo. Es un acompañante inusual.

Las alarmas se encendieron en los Lakers cuando LeBron especuló con retirarse de la NBA tras ser barrido en las Finales de la Conferencia Oeste. No obstante, el equipo de Los Ángeles hizo su trabajo y conformó un equipo que tiene a ‘El Rey’ de buen ánimo.

Christian Wood fue el último nombre estelar que se sumó a Gabe Vincent, Taurean Prince, Cam Reddish y Jaxson Hayes, como los principales refuerzos de Los Angeles Lakers para la temporada NBA 2023-24. Ahora, LeBron James busca un acompañante inusual en el equipo californiano.

¿La NBA se lo permite? El acompañante que LeBron pidió en Lakers

En el mundo de la MLB se hizo viral un video en el que Miguel Rojas, campocorto de Los Angeles Dodgers, pidió disculpas porque tuvo que sacar un out mientras hablaba por medio de un micrófono que tenía puesto con la transmisión oficial del juego de béisbol contra San Francisco Giants. Aquí apareció el acompañante que LeBron James quiere en la NBA.

“Esto es estupendo. Quizás vaya a agregar eso a uno de mis juegos este año por aproximadamente un cuarto”, fue la reacción de LeBron al ver que un jugador de la MLB se hizo viral por el micrófono que usó durante un juego. El pedido para usarlo en Los Angeles Lakers está más que claro y… ¿La NBA se lo permitirá?

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2015-16) y Los Angeles Lakers (2019-20).