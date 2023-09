La NBA está comprometida a darle el mejor espectáculo a los fanáticos y por ese motivo va a someter a votación un cambio de reglas que perjudica a jugadores como Anthony Davis y a equipos como Los Angeles Lakers. ¡Malas noticias para LeBron James!

Cuando la temporada NBA 2023-24 inicie el martes 24 de octubre, ya se empezarán a aplicar grandes cambios como lo es el torneo en medio de la campaña regular, un desafío adicional para que los entrenadores puedan pedir que revisen una jugada y la sanción para los jugadores que simulen faltas. Desde ahí empezaron las malas nuevas para LeBron.

Mientras que los expertos tienen a LeBron James como el favorito para ser el primer jugador que reciba la falta técnica no antideportiva por simular una falta, Shams Charania, del portal The Athletic, informó el cambio de reglas que la NBA votará sobre el descanso que tienen estrellas como Anthony Davis, Kawhi Leonard y compañía.

Malas noticias para LeBron: NBA prepara un cambio de reglas que perjudica a Davis y Lakers

Para nadie en la NBA es un secreto que la durabilidad de Anthony Davis es una de las mayores dudas en Los Angeles Lakers. Cuando inicie la temporada 2023-24, AD habrá jugado el 63% de partidos, 194 de 308, que disputó el equipo californiano desde la campaña 2019-20. Ahora, si lo quieren hacer descansar junto a otra estrella de la franquicia en el mismo juego no lo podrán hacer si se aprueba el cambio de reglas planteado. Malas noticias para LeBron James.

“Se espera que la Junta de Gobernadores (dueños) de la NBA vote esta semana sobre una nueva política según la cual un equipo no puede descansar a dos jugadores estrella en el mismo juego, según informan las fuentes a The Athletic. Muchas discusiones sobre la liga durante los últimos 1 o 2 años se han centrado en que las estrellas jueguen más, lo que limita la gestión de la carga”, publicó Shams Charania en X (Twitter).

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24

Christian Wood, Gabe Vincent, Taurean Prince, Cam Reddish y Jaxson Hayes, son los principales refuerzos de Los Angeles Lakers para la NBA 2023-24. Además, el equipo californiano logró traer de regreso a Austin Reaves, Rui Hachimura y D’Angelo Russell, para tener un roster de 14 jugadores confirmados con un contrato fijo.