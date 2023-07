No solo LeBron: Los elegidos por Lakers para respaldar a Anthony Davis en cancha

La temporada baja de la NBA es un momento en el que los equipos buscan mejorar sus plantillas para fortalecer sus posiciones débiles. Los Angeles Lakers, uno de los más emblemáticos de la liga, no la excepción a la regla. Según Jovan Buha de The Athletic, están considerando a dos candidatos como objetivos potenciales para reforzar y respaldar a Anthony Davis en la posición de centro, sitio que se ve en serios problemas cuando el camiseta 3 no está disponible.

Davis, uno de los más dominantes de la NBA en su posición, ha sido una fuerza para los Lakers desde que se unió al equipo en 2019. Sin embargo, su historial de lesiones ha planteado la necesidad de tener opciones confiables con el objetivo de evitar sobrecargarlo de minutos en cancha, y justamente, tanto Darvin Ham como Rob Pelinka lo saben.

En ese sentido, Los Angeles necesita llenar ese vacío para mantener su estatus de contendientes al título, y para ello, la fuente mencionada recientemente asegura que los candidatos potenciales son Christian Wood y Bismack Biyombo.

El perfil de los elegidos

Wood ha sido una de las sorpresas más gratas demostrando su clase sobre las duelas. Con solo 27 años, tiene potencial de crecimiento significativo y encajaría perfectamente en el esquema de juego de los Lakers. Su capacidad para estirar la cancha y anotar desde el perímetro sería una valiosa adición al equipo

Por otro lado, Biyombo ofrece una combinación de experiencia y defensa que podría beneficiar a los Lakers. Con 12 temporadas de experiencia en la NBA se ha dado a conocer por su energía en la cancha y su capacidad para proteger el aro. Aunque su contribución ofensiva no es tan destacada como la de Wood, su presencia en el juego interior podría ayudar a los Lakers a mantener su fortaleza defensiva cuando Davis esté en el banquillo. Así, parece que Pelinka piensa equilibrar sus refuerzos entre juventud y veteranía.