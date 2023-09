Conoce las noticias más destacadas en el mundo de la NBA, este lunes 25 de septiembre de 2023, en la previa de una nueva temporada que está por comenzar y promete acción de los protagonistas más destacados, entre ellos LeBron James, Stephen Curry y más.

Nuevo compañero de LeBron en Lakers

Una figura de Los Angeles Lakers presentó al ‘nuevo jugador’ del equipo que ni LeBron James, ni Anthony Davis esperaban.

Respuesta de Dwight Howard a Curry y los Warriors por no firmarlo

Con un mensaje en X (Twitter), Dwight Howard le respondió a Stephen Curry y Golden State Warriors por no firmarlo para la próxima temporada NBA.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).