Los Angeles Lakers es uno de los equipos que mejor calficación ha recibido por los movimientos hechos de cara a la temporda NBA 2023-24. Hay tanta buena vibra que hasta llegó la noticia del ‘nuevo jugador’ que ni LeBron James, ni Anthony Davis esperaban.

Al roster que supo estar a cuatro victorias de las Finales NBA 2023 solo le faltará como pieza importante Dennis Schröder. Los refuerzos más importantes del equipo de Los Ángeles para LeBron y compañía son Christian Wood, Gabe Vincent, Taurean Prince, Cam Reddish y Jaxson Hayes. Pero… El protagonista de esta historia aún no está listo para debutar.

D’Angelo Russell fue de menos a más en los NBA Playoffs 2023 al punto que terminó en la banca para el último partido contra Denver Nuggets. Sin embargo, los 17.4 puntos que promedió por juego D-LO en la temporada regular le hicieron acreedor de volver a ser compañero de LeBron James con un contrato por dos años. Incluye una opción jugador. Ahora, el base fue el encargado de presentar al ‘nuevo jugador’ de Los Angeles Lakers.

Ni LeBron, ni Davis lo esperaban: El ‘nuevo jugador’ de los Lakers

“Rilukas dominó la Liga en su año de novato, lideró con 3 siestas por día, 6 gritos por hora y mantuvo a sus oponentes (Laura y D’Angelo) en un índice de sueño del 30%. Ganó todos los premios posibles al Jugador Nacional del año en el 2023″, publicó D’Angelo Russell en Instagram y todo iba a tener una explicación.

Tal es el sentido de pertenencia de Russell que para el primer cumpleaños de su hijo, Riley Russell, decidió que fuera el ‘nuevo jugador’ de Los Angeles Lakers, le puso la camiseta amarilla y púrpura y hasta le hizo su tarjeta de colección en la que supuestamente fue eligido por el equipo caiforniano en el NBA Draft.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2015-16) y Los Angeles Lakers (2019-20).