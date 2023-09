Sin ni siquiera anunciar fecha de estreno, la novela de la posible llegada de un All-Star como lo es Dwight Howard a Golden State Warriors parece que llegó a un final inesperado. El excompañero de LeBron James ya le respondió a Stephen Curry y a los Dubs por la decisión que tomaron para la NBA 2023-24.

Howard entrenó con los Warriors en vísperas de ser el tercer hombre grande del roster junto a Kevon Looney y Dario Saric para la temporada 2023-24. La impresión del exjugador de Los Angeles Lakers habría sido tan buena que los veteranos de Golden State como Curry habrían dado la aprobación para su llegada.

Luego de que Jason Dumas, del portal Bleacher Report, dijera que “los veteranos han aprobado la idea de incorporar a Dwight”, la historia de la llegada de Howard a Golden State Warriors dio un giro de 180 grados según el periodista que da la bombas en la NBA. ¡Casi nunca falla!

Dwight Howard le responde a los Warriors por no firmarlo para la próxima temporada

Shams Charania, del portal The Athletic, informó que “no se espera que los Warriors contraten a Dwight Howard u otro centro veterano antes del campo de entrenamiento, me dicen las fuentes. Se espera que Howard hable sobre un posible regreso a la liga con cualquier otro equipo interesado durante la próxima semana”. Ahora, llegó la contundente respuesta del excompañero de LeBron James en Los Angeles Lakers.

Tras darse a conocer la noticia que el equipo de San Francisco no lo va a firmar, Howard publicó en X (Twitter) que “sólo como guerrero se puede resistir el camino del conocimiento. Un guerrero no puede quejarse ni arrepentirse de nada. Su vida es un desafío sin fin. Y los desafíos no pueden ser buenos o malos. Los desafíos son simplemente desafíos”. Más claro, imposible porque el exjugador de Lakers escribió la palabra Warrior en letras mayúsculas.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

Los refuerzos de Golden State Warriors para la NBA 2023-24

Golden State Warriors rompió el mercado y decidió hacer un polémico intercambio para firmar a Chris Paul como principal refuerzo para la NBA 2023-24. Además, los Dubs también firmaron a Cory Joseph y Dario Saric como nombres importantes y eligieron en el Draft a Brandin Podziemski y Trayce Jackson-Davis.