La NBA se aproxima a su inicio. La temporada 2023-2024 está a la vuelta de la esquina, con Los Angeles Lakers y Golden State Warriors como grandes candidatos para dominar la Conferencia Oeste, y ante ello, gran parte de las noticias giran en torno a ambas organizaciones, donde destacan Scotty Pippen Jr., LeBron James y Klay Thompson.

Decisión de Lakers con Scotty Pippen Jr.

En un comunicado emitido por los Angeles Lakers, se informó que han presentado solicitudes de exención para el alero Vincent Valerio-Bodon y los escoltas Damion Baugh y Scotty Pippen Jr., marcando así el fin de la participación del hijo de Scottie Pippen en la temporada NBA 2023-24.

Jugador perfecto para LeBron

Elretorno de Kyle Kuzma a Los Angeles Lakers sería recibido con entusiasmo, dado que mantiene una sólida conexión con LeBron James y otros compañeros de equipo.

Kuzma se adapta de manera natural al sistema de juego de los Lakers y comparte la misma filosofía de LeBron, lo que podría facilitar su reintegración al grupo.

Además, su habilidad para contribuir desde el perímetro, aportando un toque especial en el ataque, se convertiría en un recurso de gran valor para un equipo en busca de fortalecer su ofensiva y competir en la Conferencia Oeste en su búsqueda de otro campeonato, de la mano de Darvin Ham.

Reacción de Thompson a rumor de Curry

Repentinamente, las alertas comenzaron a sonar en el campamento de los Golden State Warriors, y no es para menos. Uno de los periodistas destacados en la NBA ha introducido la idea de que Klay Thompson podría convertirse en agente libre, dejando atrás a Stephen Curry y al equipo. El cuatro veces campeón ya ha respondido a esta especulación a través de Instagram.

Encuesta ¿Se marchará Klay Thompson de Golden State Warriors? ¿Se marchará Klay Thompson de Golden State Warriors? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búsqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2016) y Los Angeles Lakers (2019-20).

¿Cuántos títulos tiene Stephen Curry en la NBA?

‘El Chef’ tiene la misma cantidad de campeonatos que LeBron James hasta el 2023 luego del último triunfo de Golden State Warriors en el 2022. Stephen Curry ha ganado cuatro títulos en la NBA: 2014-15, 2016-17, 2017-18 y 2021-22.