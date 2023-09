Los Angeles Lakers no tiene tiempo para perder una sola sesión de prácticas, y cuando todo parecía listo con el roster que iniciaría el campamento de entrenamientos, se hizo oficial que cortaron a un compañero de LeBron James de cara a la temporada NBA 2023-24.

Si se ve el vaso medio lleno, tan solo cuatro victorias separaron a los Lakers de llegar a las Finales NBA 2023, pero si se ve medio vacio, fueron barridos 0 a 4 en la final de la Conferencia Oeste. Por ese motivo, el equipo de Los Ángeles no solo trajo de regreso a nombres importantes del roster, sino que firmó a refuerzos importantes.

A los nombres de Christian Wood, Gabe Vincent, Taurean Prince, Cam Reddish y Jaxson Hayes, Los Angeles Lakers había firmado a cuatro jugadores bajo un contrato Exhibit 10 para que lucharan por el lugar 15 en el roster o por un vínculo doble vía (G-League y NBA). Uno de ellos ya se despidió de LeBron James.

Oficial: Lakers cortó a un compañero de LeBron que llevaba 11 días en el equipo

El lunes 18 de septiembre de 2023 fue un día de anuncios en Los Angeles Lakers. Luego de hacer oficial la renovación de Jarred Vanderbilt por cuatro años y US$48 millones, el equipo californiano anunció al compañero de LeBron James que cortaron para la temporada NBA 2023-24.

Vincent Valerio-Bodon, Damion Baugh, Bryce Hamilton y Scotty Pippen Jr. firmaron el 7 de septiembre con los Lakers para probarse en el campamento de entrenamientos, pero Hamilton, escolta que había promediado 14.1 puntos con South Bay Lakers en la G-League 2022-23, no convenció y fue el jugador que el equipo de Los Ángeles cortó con el siguiente mensaje: “Actualización de la plantilla: Los Angeles Lakers solicitaron exenciones del guardia Bryce Hamilton”.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).

¿Cuántos títulos tiene LeBron James en la NBA?

LeBron James va en búqueda de los seis campeonatos de Michael Jordan y hasta el 2023 tiene cuatro títulos en la NBA: Miami Heat (2011-12, 2012-13), Cleveland Cavaliers (2015-16) y Los Angeles Lakers (2019-20).