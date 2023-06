La hora cero está cada vez más cerca para que el próximo viernes 30 de junio a las 18:00 ET inicie el periodo de la agencia libre de la temporada NBA 2023-24 y uno de los nombres que más llama la atención es el de Kyrie Irving. El base estrella ya tomó una decisión que representa una oportunidad para Los Angeles Lakers y LeBron James.

¡Oh, oh! Durante la temporada 2022-23, los Lakers intentaron ir por Irving cuando jugaba en Brooklyn Nets, pero les rechazaron la oferta, y LeBron no dudó en manifestar su reacción: “Definitivamente, decepcionado. No puedo sentarme aquí y decir que no estoy decepcionado por no poder conseguir un jugador tan talentoso“. Ahora, tienen otra posibilidad para ir por Kyrie.

El paso de Kyrie Irving por Dallas Mavericks en la NBA 2022-23 lo tuvo con una marca de ocho victorias y doce derrotas con un promedio por juego de 27 puntos. Los Mavs no clasificaron a los Playoffs, pero tendrían la opción más clara para firmar al base en la agencia libre. ¿Se lo quitan a Los Angeles Lakers y LeBron James?

Oportunidad para Lakers: La decisión de Irving en la agencia libre de la NBA

Antes de darse a conocer la decisión que tomó Kyrie Irving para la agencia libre de la NBA 2023-24, Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, informó que hay una “expectativa total” para que el base vuelva a firmar con Dallas Mavericks. Sin embargo, el excompañero de LeBron James en Cleveland Cavaliers daría una oportunidad para que lo firmen Los Angeles Lakers y otros equipos de la liga.

“Por lo que me dijeron tiene la intención de tener reuniones cuando se abra la agencia libre. La expectativa generalizada es que regrese a Dallas. Quiere encontrar un lugar donde pueda pasar el resto de su carrera. Un lugar que se siente como en casa”, dijo Ramona Shelburne, de ESPN, sobre Irving. Kyrie estaría dispuesto a escuchar a otros equipos que no sean los Mavs y… ¿Lakers estaría interesado? Ya lo estuvieron una vez.