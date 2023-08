Polémica en la NBA: Leyenda explicó por qué LeBron no está entre los 10 mejores jugadores de la historia

Para las grandes elecciones, grandes nombres. Llegó la hora de conocer a los 10 mejores jugadores en la historia de la NBA según una leyenda de la liga y la polémica se hizo presente en su elección porque no incluyó ni a LeBron James, ni a Stephen Curry.

¡Boom! Estalló la bomba en el mundo de la NBA. Julius Erving, más conocido como Dr. J, jugó por once temporadas en la liga, en todas las campañas clasificó a Playoffs, obtuvo un campeonato, un premio MVP en la temporada 1980-81 y fue once veces elegido como All-Star. Una voz autorizada que se animó a considerar a LeBron por fuera de los 10 mejores basquetbolistas de todos los tiempos.

Si bien es cierto que no dio un orden en específico, Dr. J le dejó en claro a Joy De’Angela que “las personas pueden odiarlo cuando les diera su lista“. Ahora así, a los nombres. Para Irving los 10 mejores jugadores en la historia de la NBA son: “Bill Russell, Wilt Chamberlain, Oscar Robertson, Jerry West, Elgin Baylor, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Earvin Magic Johnson, Karl Malone y…”.

El último nombre que dio Julius Erving fue el de Nate ‘Tiny’ Archibald para terminar de conformar sus 10 mejores jugadores en la historia de la NBA. Joy De’Angela no quiso quedarse con la duda y le preguntó por qué no incluyó a Stephen Curry y LeBron James a pesar que son los máximos anotadores de triples y de puntos de todos los tiempos, respectivamente.

“No ha jugado lo suficiente (Curry). Tiene que terminar su carrera. Todos los que nombré, su carrera ha terminado, ¿verdad? LeBron, Steph, sí. Sabes, la gente me odia cuando les doy mi lista, pero pongo esos primeros cinco, eso simplemente estropea la lista de todos. Siempre dicen: ‘¡Tienes que tener a alguien de hoy!'”, sostuvo Dr. J para explicar que no incluyó a ‘El Chef’ y James porque no se han retirado.