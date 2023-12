Una vez más, la historia de la NBA demostró que LeBron James está destinado a ocupar uno de los lugares más altos. Los Angeles Lakers fue el campeón de la primera edición del NBA In-Season Tournament (Torneo dentro de la Temporada) y luego de recibir US$500.000 como premio, ‘El Rey’ puso en duda y deafió a nadie más y nadie menos que a Michael Jordan.

Los Lakers arrasaron en el Grupo A del Oeste con cuatro victorias contra Phoenix Suns, Memphis Grizzlies, Utah Jazz y Portland Trail Blazers. Llegaron los cuartos de final y Kevin Durant volvió a caer contra LeBron y compañía. Luego, el equipo de Los Ángeles le dio una paliza contra New Orleans Pelicans por 44 puntos y el premio de $500.000 dólares estaba cada vez más cerca.

A pesar de que Indiana Pacers también llegaba invicto a la final de la Copa NBA con un Tyrese Haliburton encendido, Los Angeles Lakers ganó el primer NBA In-Season Tournament (Torneo dentro de la Temporada) tras una victoria por 123 a 109 puntos. En la celebración, LeBron James se animó a poner en duda a Michael Jordan.

Mientras LeBron y Anthony Davis aportaron 24 y 41 puntos, respectivamente, la sorpresa llegó con la brillante actuación de Austin Reaves, quien anotó 28 puntos desde la banca. Fue este jugador clave quien se convirtió en el foco de la comparación entre el compañero de James y Jordan por un mítico juego de las Finales de las NBA 1997.

En la previa a la victoria de Los Angeles Lakers vs. Indiana Pacers en la final del NBA-In Season Tournament, Reaves estaba en duda por una enfermedad no relacionada con el coronavirus. Incluso, se llegó a instalar la narrativa que a Austin le costaba pararse de la cama por su estado de salud. Aún así, salió a la cancha en Las Vegas, anotó 28 puntos en 27 minutos, registró 2 rebotes, 3 asistencias y LeBron lo nombró para poner en duda a Jordan. ¡Oh, oh!

El mítico juego de Jordan en las Finales NBA que LeBron puso en duda

“Jugué hasta desmayarme”, dijo Michael Jordan luego de registrar 38 puntos, siete rebotes, cinco asistencias, tres robos y una tapa en el Juego 5 de las Finales NBA 1997 del 11 de junio. MJ jugó con fiebre, escalofríos y un estado físico bastante deteriorado en la victoria de Chicago Bulls por 90 a 88 contra Utah Jazz. Por ese motivo, se le llamó a ese partido ‘El Flu Game’ (Juego de la Gripa), aunque la verdadera causa de lo que tenía Jordan había sido una intoxicación por una pizza que le sentó mal. Esta mítica actuación iba a ser desafiada por el mismísimo LeBron James.

LeBron puso en duda a Jordan tras ser el primero en ganar US$500.000

Luego de convertirse en la primera estrella que gana US$500.000 como premio al ser campeón con Los Angeles Lakers de la Copa NBA, sus compañeros también recibieron este mismo dinero, LeBron James puso en duda a Michael Jordan con Austin Reaves: “¿Quién tuvo el mejor ‘Flu Game’ (Juego de la Gripe): AR o MJ? Es un tema de debate”. ¡Boom! El video de la polémica comparación estalló en 3, 2, 1…