No fue la mejor de las temporadas para Klay Thompson a la hora de aparecer en los momentos decisivos, así que la estrella de Golden State Warriors decidió empezar un proceso de autocrítica con una triste confesión que… ¿Sorprendió a Stephen Curry, los Dubs y toda la NBA?

Tan solo era el cuarto partido de la temporada NBA 2022-23 y a Thompson ya se le vio una imagen poco usual en el mejor baloncesto del mundo. Los Warriors enfrentaban a Phoenix Suns y Klay tuvo un trash talk (charla basura) bastante picante con Devin Booker. La historia no iba a terminar nada bien para el compañero estelar de Curry.

Klay Thompson terminó expulsado luego de levantar cuatro dedos a Booker en símbolo de los cuatro títulos NBA que ha ganado y se despidió del juego con tan solo dos puntos en 19 minutos de acción. Aquel gesto fue el disparador para que llegara la triste confesión de la estrella de Golden State Warriors.

“Book me estaba rompiendo el culo ese día. No estaba donde tenía que estar. Las cosas no envejecen bien, y eso no envejeció bien para mí. No necesito estar flexionando cuatro anillos, hermano. Todos saben eso. Eso está en Wikipedia”, empezó diciendo Thompson en el podcast P con Paul George y lo mejor de la confesión estaba por venir.

¿Sorprendió a Curry y toda la NBA? La triste confesión de Klay Thompson

Luego de confesar que está sintiendo el paso de los años en la NBA tras dos graves lesiones, rotura de ligamento cruzado anterior y del tendón de Aquiles, Klay Thompson también le contó a Paul George, estrella de Los Angeles Clippers, el momento difícil que pasó debido al famoso tras talk (charla basura) contra Devin Booker.

“Mi juego no estaba donde estaba y todos nos sentimos inseguros a veces. Todos tenemos momentos de debilidad. No estoy muy orgulloso de eso. Veo a Devin Booker y debería estar orgulloso de este joven. El trabajo que ha realizado: sobrevivió a un régimen difícil en Phoenix, donde todos eran intercambiados y tiene un nuevo entrenador cada año. Ahora es un jugador franquicia porque siguió trabajando. Admiro a los muchachos que tienen una ética de trabajo como esa”, sostuvo Thompson en el podcast P con Paul George.