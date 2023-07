En la historia de la NBA solo un equipo tiene el récord de ganar un título luego de ir perdiendo 1 a 3 en las Finales. Aquel campeonato de LeBron James y Cleveland Cavliers en 2016 tuvo un error clave por parte de Stephen Curry, quien decidió contar todo al respecto.

Quedaba menos de un minuto por jugar en el Juego 7 Warriors vs. Cavaliers de las Finales NBA 2016 cuando Curry tuvo la oportunidad de empatar el partido con un triple. El marcador iba en contra de Golden State por 89 a 92 puntos y ‘El Chef’ quiso ser el héroe del partido, pero la gran defensa de Kevin Love se impuso.

“Es una sensación incómoda. Y sucede rápido. No es una progresión constante. Lo experimento cuando estoy en el vestidor, preparándome para un gran juego. Porque es muy importante. Es un cliché, pero sino estás nervioso, no te importa lo suficiente. Cuando era más joven y me metí en ese tipo de situaciones, me hacía apresurarme, jugar rápido. Con la experiencia, descubres formas de ralentizar el juego”, empezó diciendo Stephen Curry en un artículo publicado por ESPN en 2019. Lo mejor sobre aquel grave error estaba por llegar.

Curry lo contó todo sobre su error que le dio un título a LeBron James

Stephen Curry movía el balón de aquí para allá y de allá para aca sin encontrar espacio para tirar frente a la marca de Kevin Love hasta que decidió intentar un triple muy difícil a 33.3 segundos del final y con 4 segundos en el reloj de posesión. El resto de la historia ya se sabe. ‘El Chef’ falló, luego LeBron James anotó un tiro libre, y tras el error clave de Steph, Cleveland Cavaliers fue el campeón de la NBA 2016 al ganarle el Juego 7 a Golden State Warriors por 93 a 89 puntos. ¡Llegó la hora de contarlo todo!

“Estoy como: ‘Solo necesito un poco de espacio’. Y ahí es donde comencé a apresurarme. Miro hacia atrás y creo que podría haber dado la vuelta fácilmente a Love y obtener 2 (puntos). Podríamos haberlos detenido y luego podría volver a bajar y hacer otro tiro, y ganamos otro campeonato, en lugar de ir por el tiro héroe que sentí que podía hacer. Ese fue un tiro en el que no estaba bajo control y nos costó un campeonato“, confesó Curry según ESPN.