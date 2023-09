Los días pasan y la afición de New York Jets sigue sin creer que sea cierto. La Semana 2 de la NFL 2023 no tendrá a Aaron Rodgers en los emparrilados tras sufrir una grave lesión, y frente al rumor que Tom Brady podría ser su reemplazo, Rob Gronkowski le hizo una fuerte amenaza a TB12.

¡Oh, oh! Apenas Rodgers salió tras la segunda jugada del Jets vs. Buffalo Bills de la Semana 1, en la transmisión oficial de ESPN nombraron a Brady como posible reemplazo. Y eso que aún no se había dado a conocer que el quarterback del equipo de New York sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo.

Shannon Sharpe, excampeón del Super Bowl en tres ocasiones, redobló la apuesta y se animó a decir que New York Jets podría ofrecerle a Tom Brady $25 millones de dólares para salir del retiro y reemplazar a Aaron Rodgers. Rob Gronkowski está totalmente en contra de esta narrativa.

La amenaza de Gronkowski a Tom Brady si reemplaza a Aaron Rodgers en Jets

Tom Brady dejó en claro en julio de 2023 que “estoy seguro de que no volveré a jugar”. Sin embargo, TB12 publicó un mensaje en Instagram en el que bromeó con buscar “un campo de entrenamiento para presentarte“. ¿Se dejará tentar por New York Jets? Rob Gronkowski tiene una firme opinión al respecto.

“No creo que pueda hablar más con Tom Brady si se va a los Jets. No no no. Eso no está sucediendo. No. Simplemente no los Jets. He jugado para los Patriots durante nueve años. No nos gustan los Jets”, dijo Gronkowski en una entrevista con Kay Adams para dejarle en claro a TB12 qué pasaría si reemplaza a Rodgers en los Jets.

¿Cuántos títulos de Super Bowl tiene Aaron Rodgers en la NFL?

Hasta la temporada 2023, A-Rod lleva 19 campañas en el mejor fútbol americano del mundo, pero solo llegó en una ocasión al Súper Tazón. Dicho esto, Aaron Rodgers tiene un título de Super Bowl en la NFL al ganar en 2011 con Green Bay Packers. En aquella victoria contra Pittsburgh Steelers por 31 a 25, el quarterback registró tres pases de anotación y 304 yardas.

¿Cuántos títulos de Super Bowl tiene Tom Brady en la NFL?

Luego de 23 temporadas, cinco premios MVP en el Súper Tazón y tres en temporada regular, Tom Brady decidió retirarse como el quarterback más ganador en la historia del Super Bowl con siete títulos en la NFL. Seis fueron con New England Patriots y el otro anillo lo ganó con Tampa Bay Buccaneers.