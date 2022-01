MasterChef Abuelos en España se trata de un reality que sólo dura un programa. En esta segunda edición alcanzó el 10.3% de cuota de pantalla y 1.178.000 espectadores de audiencia media. Almudena Gandarias fue la aspirante que se llevó el trofeo a su casa.

La participante de 87 años tiene la particular historia de haberse presentado en la edición anterior del certamen, cuando no consiguió pasar la última prueba del casting. Almudena volvió a insistir y en esta oportunidad ganó el programa.

"Me apuntaron mis hijos, yo no quería ir. Pensaba: '¿dónde voy a ir yo con esta edad?", explicó la ganadora del concurso en diálogo con Rtve. Y la oriunda de Vizcacha contó: "Desde los 20 años voy a la Institución Benéfica Sagrado Corazón, donde viven de la providencia. Un jueves sí y un jueves no, a hacerles la comida. La cocina es la pasión que he tenido desde pequeña".

Por último, añadió: "Ser la ganadora de mi programa favorito, pues no puede ser más emocionante. El trofeo se lo dedico a toda la familia. Estoy tan emocionada, me emociono porque lo normal es emocionarse digo yo".

En el último reto de la noche, lo que terminó siendo su plato ganador, la mujer de 87 años hizo una réplica perfecta de la propuesta del chef Toño Pérez (Atrio), una presa con cigala y consomé de foie gras y leche, acompañado con paté ibérico.

¿Cuáles son los premios que se llevó Almudena?

La ganadora del concurso, además del trofeo, recibió un premio económico de 12.000 euros en metálico.