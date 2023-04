La Audiencia Provincial de Sevilla ha dado a conocer su fallo contra una de las figuras que tuvo el Sevilla FC y exjugador de la selección de Francia, Wissam Ben Yedder, hoy en el Mónaco de la Ligue 1 de Francia. Condenó al delantero a seis meses y un día de prisión y al pago de una multa por 133.798,70 euros por un delito de defraudación fiscal contra la Hacienda Pública.

La sentencia se dio a conocer este martes en donde la Justicia española encontró culpable a Ben Yedder y le dio esa condena, que ha quedado en suspenso, con la condición de que el jugador no vuelva a delinquir dentro de los próximos dos años. Como la pena es menor a los dos años y el francés no cuenta con antecedentes previos no ingresará a la cárcel.

Para la Justicia quedó comprobada la culpabilidad de Ben Yedder, al no presentar en plazo su declaración fiscal, pese a "conocer su obligación" de hacerlo donde debía incluir en la misma "la totalidad de sus ingresos". Tampoco incluyó los pagos por su rendimiento de trabajo abonados por Sevilla, los ingresos para la "persona que intermedió en su fichaje" y los intereses abonados en las cuentas como "rendimientos de capital mobiliarios" y los correspondientes a la "explotación de sus derechos de imagen".

Durante el caso, Ben Yedder, quien lleva un total de 19 partidos internacionales con la selección de Francia, tuvo varias instancias para presentar sus declaraciones juradas y fiscales. Recién en marzo de este año, una vez iniciado el procedimiento de comprobación limitada, "el condenado presentó una autoliquidación con resultado a ingresar de 225.323,25 euros", cantidad que efectivamente abonó.

Sin embargo, la Justicia llegó a la conclusión que el actual delantero del Mónaco omitió varios ingresos. Estos apuntan a cifras por los intereses percibidos por Sevilla como parte del rendimiento, por rendimientos correspondientes a un contrato de patrocinio con una marca deportiva y los correspondientes a una cesión de los derechos de explotación de su imagen.

Por lo cual, para la Agencia Tributaria, con los ingresos omitidos en la declaración que presentó Ben Yedder, debía ingresar un total de 267.597,40 euros en lugar de la correspondiente a la autoliquidación. De esta manera, ante la diferencia de números, la Justicia decidió dictar su fallo en contra del jugador.