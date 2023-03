Pasaron casi cuatro meses, pero todavía se sigue hablando de lo que fue la Final de la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022, que la Selección Argentina le ganó en la tanda de penales a su par de Francia en el Estadio Lusail de Doha. Es que fue tan espectacular, que personajes del fútbol que no tuvieron que ver directamente con el evento, sintieron aquel duelo como propio.

Tal fue el caso de Patrice Evra. El exjugador del combinado galo y de Manchester United, Juventus y West Ham, entre otros equipos, admitió en una entrevista cuáles fueron sus sensaciones en el momento en el que Hugo Lloris no pudo evitar que Gonzalo Montiel impactara su remate en la parte interna de la red de una de las porterías.

“Vi el partido en vivo y lloré. No esperaba eso. El partido entre Francia y Argentina, te digo la verdad, me subí a mi auto y lloré. Durante tres días estuve enfermo”, reveló en una conversación con el medio de comunicación RMC Sports, el exlateral izquierdo que alcanzó a jugar 81 partidos oficiales con el equipo representativo de su país (más 11 con el elenco Sub 21).

Patrice cargó contra los jugadores de la Selección de Francia

Semanas atrás, Patrice Evra, mediante una publicación de su cuenta de Instagram, cargó contra los jugadores de la Selección de Francia que jugaron la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022. "Desde fuera, tengo la impresión de que Karim Benzema molestó a mucha gente. Ustedes, jugadores, por no apoyarle... hay que ir a la guerra por un jugador. Creo que Deschamps siempre antepone el equipo y ustedes los jugadores, algunos, estaban enfadados y celosos''.