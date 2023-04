Céline Dion se volvió tendencia mundial luego de publicar en todas las plataformas digitales "Love Again", la canción principal de la película homónima que la tendrá como protagonista. Con este lanzamiento, muchas personas se enteraron que una de las voces más icónicas de la música internacional padece una extraña enfermedad neurológica.

La propia cantante contó que se trata del “Síndrome de la persona rígida”, una enfermedad autoinmune que afecta principalmente al sistema nervioso y la puede padecer una de cada un millón de personas. El mismo afecta principalmente el encéfalo y la médula espinal (el sistema nervioso central), pero causa síntomas similares a algunos trastornos de los nervios periféricos.

"Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta enfermedad rara, ahora sabemos que es la que ha estado causando los espasmos que he ido teniendo", fue lo que dijo al respecto la cantante de 55 años que cuenta con éxitos como "My heart will go on" de Titanic en su repertorio.

+¿Qué causa el “Síndrome de la persona rígida”?

Esta enfermedad causa en los que la pedecen una rigidez muscular progresiva, la cual inmoviliza miembros inferiores o el tronco o las caderas.

+Escucha aquí "Love Again", la nueva canción de Céline Dion