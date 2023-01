El Royal Rumble 2023 de la WWE es un evento anual que se lleva a cabo todos los años durante el mes de enero. Esta edición será la 36° vez que se realizará este acontecimiento que paraliza a los fanáticos de la lucha libre.

La sede del evento será el Estadio Alamodome, localizado en Texas, Estados Unidos, para celebrar el aniversario número 30 del estadio. La fecha también fue confirmada, comenzará el sábado 28 de enero de 2023.

Al igual que los últimos eventos de WWE, habrá match femenino y masculino en la cartelera del Royal Rumble 2023. La transmisión se llevará a cabo por Peacock en Estados Unidos.

Mientras tanto, los demás países podrán seguirlo EN VIVO y ONLINE a través de WWE Network, servicio de transmisión vía streaming estrenado en 2014 que se encarga de emitir los principales eventos de WWE.

¿Cuándo es el WWE Royal Rumble 2023 y dónde se realiza el evento?

¿Cuál es la cartelera para el WWE Royal Rumble 2023 y quiénes lucharán?

Si bien muchos participantes quedan todavía por confirmar, ya se conocen los nombres principales que conformarán la cartelera el sábado 28 de enero de 2023.

Match Masculino

Kofi Kingston vs. Ricochet vs. Santos Escobar vs. Baron Corbin vs. Seth Rollins vs. Bobby Lashley vs. Austin Theory y otros 23 participantes que todavía no fueron confirmados de manera oficial.

Match Femenino

Liv Morgan vs. Candice LeRae vs. Rhea Ripley y otros 27 participantes todavía sin confirmar.

Campeonato Universal Indiscutido de WWE

Roman Reigns (c) vs. Kevin Owens por el campeonato universal indiscutido de WWE

Pitch Black Match

Bray Wyatt vs. LA Knight