Taylor Swift anunció la fecha del relanzamiento de "Speak Now (Taylor's Version)", su nuevo álbum. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Cuándo sale "Speak Now (Taylor's Version)", el nuevo álbum de Taylor Swift?

Taylor Swift, una de las cantantes estadounidenses más reconocidas en el mundo, se volvió tendencia en las redes sociales. Esto se debe a que anunció el relanzamiento del álbum "Speak Now (Taylor's Version)"mientras brindaba un show en Nashville en el marco de su gira internacional titulada "The Eras Tour".

"La primera vez que hice Speak Now, completamente escrita por mí, tenía entre 18 y 20 años. Las canciones que surgieron de esta época de mi vida estuvieron marcadas por su honestidad brutal, confesiones cronológicas sin filtros y melancolía salvaje", fue el mensaje que publicó en sus redes sociales horas más tarde. Y agregó: "Me encanta este álbum porque cuenta una historia de crecimiento, agitándose, volando y chocando... y viviendo para hablar de ello".

Es importante señalar que además de contar con una versión mejorada de éxitos como "Sparks Fly" y "The Story of Us", la cantante confirmó que este nuevo álbum contará con seis canciones adicionales con respecto al original. La primera versión fue lanzada en el 2010, siendo el tercer álbum de Taylor Swift.

+Nuevo álbum de Taylor Swift: ¿Cuándo sale "Speak Now (Taylor's Version)"?

Está confirmado que este nuevo álbum se estrenará el próximo 7 de julio y estará disponible en todas las plataformas digitales.

+Taylor Swift - Sparks Fly

+¿Cuándo empieza la preventa del álbum?

La preventa del álbum ya se encuentra habilitada. Podés acceder a la misma haciendo CLICK AQUÍ.