Shakira festeja su cumpleaños números 46 a lo grande, facturando millones de dólares gracias a su última canción dedicada a Gerard Piqué. La Bizarrap Session alcanzó números inéditos y se convirtió en primera tendencia en todos los países de habla hispana.

La canción tuvo su fecha de lanzamiento el 11 de enero de 2023, hace dos semanas, pero el furor del tema todavía no terminó. Después del lanzamiento, Gerard Pique respondió con algunas acciones en público, pero la mayor parte de los oyentes siguió apoyando a Shakira en la disputa.

Actualmente, la BZRP Music Sessions #53 sigue siendo estando en el TOP 1 de cientos de países, y se encuentra en el TOP 2 de Spotify a nivel global, detrás del tema Flowers de Miley Cirus.

Este tema hizo que batiera el récord de un artista latino en Spotify, alcanzando los 75 millones de oyentes mensuales en la popular plataforma internacional. También superó los 248 millones de reproducciones en YouTube únicamente con la Session.

El tema llegó a los 14.4 millones de escuchas en Spotify en tan solo 24 horas, convirtiéndose en el debut más grande en la historia de la música en español. En cuanto a la publicación anunciando el lanzamiento del tema, Shakira recibió casi 8 millones de likes en Instagram.

Shakira cumple 46 años: las estadísticas, los números y los oyentes de su Session con Bizarrap

Escuchar ONLINE la Session de Shakira con Bizarrap

Letra completa de la Session de Shakira con Bizarrap

(Uh, uh, uh, uh)

(Pa' tipos como tú)

(Uh, uh, uh, uh)

Ah-oh

(Uh, uh, uh, uh)

(Pa' tipos como tú)

(Uh, uh, uh, uh)

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo

No quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón

Y cuando te necesitaba

Diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa' novato'

Una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh

Pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh

A ti te quedé grande

Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh

Esto es pa' que te mortifique'

Mastique' y trague', trague' y mastique'

Yo, contigo, ya no regreso

Ni que me llores ni me supliquе'

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música

Perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente, no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente

Es igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh

A ti te quedé grande

Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh

Del amor al odio hay un paso

Por acá no vuelva', hazme caso

Cero rencor, bebé

Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

'Tás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelera'o, dale despacio

Ah, mucho gimnasio

Pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven

Aquí me siento un rehén

Por mí todo bien

Yo te desocupo mañana

Y si quieres traértela a ella, que venga también

Tiene nombre de persona buena (uh, uh, uh, uh)

Claramente, no es como suena (uh, uh, uh, uh)

Tiene nombre de persona buena (uh, uh, uh, uh)

Y una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande

Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh

(Uh, uh, uh, uh)

Pa' tipos, pa'-pa'-pa' tipos como—

(Uh, uh, uh, uh)

A ti te quedé grande

Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh (¡Bizarrap!)

Ah-oh, oh-oh

¡Ya está, chao!