Twitter tiene una nueva cara. Lared social del pajarito ha actualizado su web introduciendo nuevos cambios al feed de noticias, haciendo que los usuarios sientan que todo es más amplio en su inicio. El secreto está en el cambio de fuente, ya que la compañía ha querido modificar el tipo de letra utilizado en la página por una más generosa la cual, según ellos, logrará encajar en todo tipo de contextos generados por un simple tuit.

Chirp, la nueva fuente de Twitter: ¿por qué este cambio de aspecto?

Chirp es la nueva fuente de Twitter. Esta se introdujo por primera vez en enero de este año, ya que en el pasado la empresa había confiado en fuentes como SF Pro, Roboto y Helvetica Neue. El objetivo de Chirp, más allá de darle a Twitter su propia forma de expresión visual que lo diferencie de otras redes, es ofrecer un tipo de letra que fuera nítido y legible para el uso diario.

La nueva actualización también hace que todo el texto en idioma occidental se alinee a la izquierda, para facilitar la lectura mientras se desplaza. Mientras que el texto no occidental no sufrirá modificaciones. Pero el único cambio no está en la fuente...

Cambio en los colores y otras modificaciones del nuevo Twitter

Los colores son otra de las grandes apuestas de Twitter. ¿El objetivo? Obtener un mayor contraste. Un cambio notable es que hay mucho menos azul en el sitio web. Por ejemplo, los tweets y la navegación ahora se han cambiado a negro a pesar de estar utilizando el predeterminado de fondo blanco. Y los cambios en los botones, como "Seguir", tienen como objetivo hacer que las acciones más importantes se destaquen. Además, próximamente aparecerá la función Super Follow y otras.

¿Por qué no aún veo el nuevo diseño de Twitter en mi PC o celular?

Si en estos momentos no estás viendo el nuevo diseño de Twitter, con la fuente Chipr y otras novedades, no te preocupes. Como ocurre siempre en la tecnología, la actualización es progresiva dependiendo de países y mercados, por lo que tarde o temprano la recibirás en tu dispositivo.