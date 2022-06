La Velada del Año 2, evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos, tendrá lugar el próximo 25 de junio a las 17:00 horas de España en el Pabellón Olímpico de Badalona. Es por ese motivo que HOY, viernes 24, todos los competidores serán pesados EN VIVO y EN DIRECTO.

En la transmisión de HOY veremos a los 10 boxeadores junto a sus acompañantes en el ring. También se realizará una breve rueda de prensa para que cada uno cuente sus sensaciones a un día del gran evento.

Este sábado se estarán enfrentando Carola vs. Spursito, Paracetamor vs Ari, Momo vs Viruzz, Luzu vs Lolito y Bustamante vs. Jagger. También se presentarán artistas internacionales para cantar EN VIVO como Duki y Rels B.

El Pesaje de La Velada del Año 2: cómo ver el evento EN VIVO

El Pesaje de La Velada del Año 2 se podrá seguir de forma gratuita a través del canal de Twitch de Ibai. Puedes acceder al mismo desde cualquier parte del mundo haciendo CLICK AQUÍ.

