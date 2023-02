El sexto capítulo de The Last of Us tiene fecha de estreno en HBO Max. En Bolavip te contamos todos los detalles.

¿El sexto capítulo de The Last of Us se estrena el viernes o el domingo?

The Last Of Us, la serie basada en el exitoso videojuegos de Naughty Dog que se volvió furor en el mundo entero, tendrá su sexto capítulo en la plataforma de HBO Max. El mismo se llamará "Kin" y ya tiene fecha de estreno confirmada por la reconocida plataforma de streaming.

Según muestra el avance, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) continuarán su camino hacia Wyoming en busca de Tommy. Además, los protagonistas hablarán sobre el intento fallido de salvar a Sam sobre el final del último capítulo.

+¿Cuándo se estrena el sexto capítulo de The Last of Us?

Está confirmado que "Kin", el sexto capítulo de The Last of Us, se etrenará en HBO Max el próximo domingo 19 de noviembre. Cabe señalar que la serie entra en su recta final ya que luego sólo quedarán dos capítulos antes del último.

El capítulo 5 de la serie se estrenó el viernes 10 de febrero debido al Super Bowl, que se transmitía el domingo en el horario de The Last of Us. En este sentido, la plataforma había decido hacer ese cambio para no perder audiencia en el lanzamiento.

+¿A qué hora se sube "Kin"?

México : 20:00 horas.

: 20:00 horas. Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas.

21:00 horas. Venezuela y Bolivia: 22:00 horas.

22:00 horas. Paraguay, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay : 23:00 horas.

: 23:00 horas. España: 03:00 horas (lunes 20 de enero).

+The Last of Us | Tráiler episodio 6 | HBO Max