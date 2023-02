The Whale, cinta dirigida por Darren Aronofsky, se convirtió en una de las películas más esperadas de este 2023. Esto, en parte, se debe a que el reconocido Brendan Fraser vuelve a Hollywood luego de un largo tiempo e incluso está nominado como Mejor Actor en los Oscar de este año. Es por ese motivo que en Bolavip te contamos por qué el artista estadounidense estuvo alejado de las grandes producciones.

+¿Por qué Brendan Fraser había dejado de actuar en Hollywood?

Brendan Fraser reveló hace algunos años que Philip Berk en el 2003, quien por ese entonces era presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, abusó de él. "Me agarró la nalga y con uno de sus dedos me tocó en el perineo", explicó en aquella oportunidad. Y añadió: "Luego empezó a moverlo y yo entré en pánico. Me sentí como un niño pequeño". Aunque el periodista lo desmintió, esas declaraciones marcaron un antes y un después entre la relación del actor y Hollywood.

Al ser un actor que no era tenido en cuenta en las grandes premiaciones de cine, cada vez eran menos las propuestas para trabajar en la industria. Es por ese motivo que en los últimos años el actor de "Looney Tunes: Back in Action", "La Momia" y "George of the Jungle" comenzó a trabajar en películas de poco presupuesto.

+¿De qué trata “The Whale”, la nueva película de Fraser?

"The Whale” cuenta la historia de Charlie, un profesor de inglés que debe lidiar con sus problemas de obesidad y al mismo tiempo tratar de recuperar la relación con su hija adolescente.

+The Whale - Tráiler Subtitulado