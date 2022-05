Green Day vuelve a Argentina luego de cinco años. La banda estadounidense se estará presentando el próximo domingo 11 de septiembre en el estadio de Vélez Sarsfield con Billy Idol como invitado de lujo.

En el marco del “The Hella Mega Tour”, que empezó a mediados del año pasado, el trío, integrado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tre Cool, tocará su décimo disco de estudio titulado "Father of All Motherfuckers".

A su vez, en el show, Green Day tocará todos sus éxitos como "Basket Case", "American Idiot", "Good Riddance", "Wake Me Up When September Ends" y "Boulevard of Broken Dreams", entre otros.

+Green Day - 21 Guns

Venta general de Green Day: ¿Cómo conseguir las entradas para su show en Vélez?

La preventa, exclusiva para clientes de BBVA Francés, se agotó el jueves pasado en pocas horas. La venta general de entradas comenzará este viernes 27 de mayo a las 12 del mediodía. Las podés conseguir haciendo CLICK ACÁ.

¿Cuánto cuestan los tickets?

En cuanto a los precios, todo el campo con acceso a cabecera saldrá desde 9000 pesos; las plateas, en cambio, van desde los 7600 pesos hasta los 14.500, más el costo por cargo del servicio.