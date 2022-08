Está confirmada la fecha en la que se estrenará el segundo capítulo de House of the Drago en HBO Max. En Bolavip te contamos cuándo se sube a la plataforma.

House of the Dragon: cuándo se estrena el segundo capítulo en HBO Max

Luego de más de tres años del final de Game of Thrones, reconocida como una de las mejores series de Estados Unidos, se estrenó House of the Dragon en HBO y la plataforma de streaming HBO Max. El primer episodio de esta precuela se subió el domingo 21 de agosto y muchos usuarios comenzaron a preguntarse cuándo se podrá ver el segundo capítulo. Es por eso que en Bolavip te compartimos toda la información.

Cabe señalar que esta historia está ambientada 200 años antes de Game of Thrones y la atención está puesta en la familia Targaryen. A lo largo de esta entrega conoceremos sus secretos y las razones de la ruptura de la Casa ante la elección del rey Viserys I de su heredero.

El primer episodio, titulado "The Heirs of the Dragon", rompió todos los récords y se convirtió en el debut más exitoso en la historia de la compañía según informó HBO. Sólo en Estados Unidos fue visto por casi 10 millones de espectadores. Además, fue la serie que generó una audiencia más alta para cualquier canal de cable premium o plataforma de streaming en lo que va del año.

+La Casa del Dragón | Episodio 2 | Promo oficial

+House of the Dragon: cuándo se estrena el segundo capítulo

El segundo capítulo de House of the Dragon se estrenará este domingo 28 de agosto en HBO y la plataforma HBO Max. De acuerdo a la información oficial, tendrá una duración de 54 minutos.

Horario por país: