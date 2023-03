Descubre en esta nota la letra completa en español de "If This Was A Movie", la canción de Taylor Swift.

La letra completa en español de "If This Was A Movie", la canción de Taylor Swift

Taylor Swift lanzará una nueva versión de su canción "If This Was A Movie" y la expectativa ya es grande. Es que es una de la cantantes más importantes del mundo, con millones de fanáticos en cada país.

Por lo que a continuación repasamos la letra completa en español de "If This Was A Movie", uno de los temas populares de la artista.

La letra completa en español de "If This Was A Movie", la canción de Taylor Swift

Anoche oí latir mi propio corazón

Sonaban como pasos en mis escaleras

Faltan seis meses y todavía estoy llegando

Aunque sé que no estás ahí

Estaba jugando mil recuerdos, nena

Pensando en todo lo que hemos pasado

Tal vez he estado volviendo demasiado últimamente

Cuando el tiempo se detuvo y te tenía

Vuelve, vuelve, vuelve conmigo

Como lo harías, lo harías si esto fuera una película

Párese bajo la lluvia afuera hasta que salí

Vuelve, vuelve, vuelve conmigo

Como podrías, podrías si dijeras que lo sientes

Sé que podríamos solucionarlo de alguna manera

Pero si esto fuera una película, ya estarías aquí

Sé que la gente cambia y estas cosas suceden

Pero recuerdo cómo era en ese entonces

Encerrados en tus brazos y nuestros amigos se reían

Porque nunca les pasó nada como esto

Ahora estoy caminando por el pasillo, persiguiendo por tu calle

Retrospectiva de la noche en que me dijiste

Nada va a cambiar, no para mí y para ti

No antes de saber cuánto tenía que perder

Vuelve, vuelve, vuelve conmigo

Como lo harías, lo harías si esto fuera una película

Párese bajo la lluvia afuera hasta que salí

Vuelve, vuelve, vuelve conmigo

Como podrías, podrías si dijeras que lo sientes

Sé que podríamos solucionarlo de alguna manera

Pero si esto fuera una película, ya estarías aquí

Si estás ahí fuera, si estás en algún lugar, si estás moviéndote

Te he estado esperando desde que te fuiste

Sólo quiero que vuelva como antes

Y sólo quiero verte de vuelta en mi puerta principal

Y yo digo: «Vuelve, vuelve, vuelve conmigo

Como lo harías antes de que dijeras que no es tan fácil

Antes de la pelea, antes de que te encerrara

Pero lo tomo todo de vuelta ahora

Vuelve, vuelve, vuelve conmigo

Como lo harías, lo harías si esto fuera una película

Párese bajo la lluvia afuera hasta que salí

Vuelve, vuelve, vuelve conmigo

Como podrías, podrías si dijeras que lo siento

Sé que podríamos solucionarlo de alguna manera

Pero si esto fuera una película, ya estarías aquí

Ya estarías aquí

No es el tipo de final que quieres ver ahora

Cariño, ¿qué pasa con el final?

Pensé que ya estarías aquí

Pensé que ya estarías aquí