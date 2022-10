Un universo maravilloso, repleto de emociones y que edifica un puente indisoluble de pasión con millones y millones de almas en todo el planeta. La Fórmula 1 brilla con su idiosincrasia única, esa configuración de mixturar la velocidad extrema, la habilidad magistral del humano y la construcción de las maquinarias más impresionantes, modernas y de vanguardia.

La élite del automovilismo maravilla hace añares, desde su irrupción nunca detuvo el poderoso lazo con los fanáticos. Así como la luminosidad de este deporte provoca el anhelo de miles de personas de sentarse en esas butacas y desafiar la física con la conducción en esas aceleraciones extraterrestres.

La anhelada esfera limita el acceso a un puñado de privilegiados, así que los pilotos de Fórmula 1 se erigen en ídolos, en personalidades veneradas que trascienden fronteras. En esa sintonía, los amantes de la categoría estudian en profundidad a los corredores y procuran conocer todos los detalles, hasta su vida privada.

Durante años, las novias de los pilotos también adquirieron una enorme visibilidad, así como muchas mujeres aspiran a vivir esa experiencia de acompañar a un corredor de élite. Aunque, este rol de caminar a la par de un conductor profesional implica riesgos, merced a la peligrosidad innata que representa subirse a un bólido de ese calibre.

En este listado se navegará por una serie de damas que conquistaron los corazones de los pilotos, quienes también consiguieron trascender y que en muchos casos se trata de figuras por sus propias carreras de envergadura.

Linda Morselli - Fernando Alonso

El asturiano Fernando Alonso siempre se ha destacado en la Fórmula 1, con su estilo único, su pericia y con la obtención de un bicampeonato en 2005 y 2006. El español no solo triunfa en las pistas, sino que también en el plano amoroso, porque desde 2016 transita por un noviazgo lleno de alegrías con la italiana Linda Morselli.

La modelo, ocho años menor que el piloto, consiguió entablar un lazo fortísimo con Fernando y se complementan con mucha naturalidad, al punto que ambos optan por mantener un perfil bajo en lo que refiere a su pareja. El amor late entre ellos, que además de disfrutar de la complicidad amorosa, también supieron trabajar juntos en un proyecto solidario del corredor, con el que buscaron concientizar sobre el reciclaje del plástico y lanzaron una línea de indumentaria confeccionada con ese material tan nocivo para el planeta. A pesar del sentimiento maravilloso, los novios aclararon que planean construir una familia, pero no en el corto plazo.

Susan George - Damon Hill

Damon Hill edificó su propio camino tras atravesar campos espinosos, plagados de contratiempos como la muerte de su padre Graham, dos veces campeón de Fórmula 1, a los quince años. Los avatares de la vida lo llevaron a sumergirse de lleno en el automovilismo recién a los 25 años, tras trabajar como mensajero en moto. A pesar de ese aterrizaje tardío consiguió un recordadísimo título en 1996, con la escudería Williams..

Este británico pulcro, obstinado y determinado se destacó por su pericia al volante y supo protagonizar un antagonismo muy mediático con el enorme Michael Schumacher. En todo ese periplo por la élite, Damon contó con el mejor apoyo del mundo, su mujer Susan George, con quien se casó en 1988 y que continúa a su lado en la actualidad. Una mujer de perfil bajo y muy protectora de su marido, quien se convirtió en la madre ideal de sus cuatro hijos: Oliver, Joshua, Tabitha y Rosie.

Marion Jolles - Romain Grosjean

El amor sucede, acontece y atraviesa. Así sin más, sin explicaciones lógicas. En el caso del piloto francés Romain Grosjean este sentimiento impresionante se despertó con Marion Jolles, hace más de una década. Desde el flechazo inicial, ambos franceses alimentaron un vínculo indisoluble.

La particularidad de esta pareja se centra en el oficio de Marion, que es periodista y presentadora en la televisión francesa. Incluso, durante años se desempeñó como cronista en los circuitos de la Fórmula 1, por lo cual realizó cientos de entrevistas en las pistas. En el 2012, Grosjean y Jolles caminaron por el altar y al tiempo llegaron los hijos que componen la familia: Sacha (8 años), Grosjean (6) y Simon (4). La comunicadora se erigió en un sostén impresionante para la recuperación de aquel tremendo accidente en el Gran Premio de Bahréin, que aconteció en 2019.

Kelly Piquet - Max Verstappen

Kelly Piquet posee diversas aristas que la transforman en un paradigma. En primera instancia su condición de hija de Nelson, el tricampeón de Fórmula 1, le otorgó visibilidad y una pasión por el mundo de los circuitos. Así que siempre sintió atracción por este deporte de los bólidos. Y en ese escenario protagonizó una historia intrincada en lo amoroso.

Resulta que esta modelo brasileña entabló un vínculo con el piloto ruso Daniil Kvyat en 2017, que llamó la atención por la diferencia de edad, dado que la morocha es seis años mayor. En concreto, el amor los unió e incluso se convirtieron en padres en 2019, de la pequeña Penélope. Todo marchaba sobre rieles, pero en 2020 anunciaron su divorcio. Ahí se produjo el punto más peculiar de toda la trama, porque Kelly se topó nuevamente con las mieles del enamoramiento con Max Verstappen, otro corredor. Pero no uno cualquiera, dado que el belga compartió un equipo y una amistad con Kvyat, lo que le imprime un tamiz singular y que despertó controversias en el universo de la Fórmula 1.

Minttu Virtanen - Kimi Räikkönen

El hombre de acero Kimi Räikkönen ingresó en la historia grande de la Fórmula 1 con el título que abrazó en 2007 con la mítica escudería Ferrari. Claro que además de su excelso talento en la butaca, el finlandés también protagonizó más de una polémica mediática en lo amoroso. Así en 2013 alcanzó mucha visibilidad por el divorcio de la Miss Universo Jenni Dahlman. A los pocos meses, el corredor se enamoró de Minttu Virtanen, otra compatriota.

Esta belleza escandinava se dedicaba al modelaje, a partir de sus encantos, así como supo trabajar como azafata e incluso estudió para personal trainer. Minttu edificó un vínculo maravilloso con el díscolo Kimi y en 2016 se casaron en una iglesia preciosa de Siena. Los sentimientos continúan como un pegamento entre ellos y hasta se convirtieron en padres de Robin y Rianna. Virtanen sigue a su esposo a las carreras y provoca suspiros por doquier con su belleza.

Elena Berri - Esteban Ocon

El joven talentoso francés Esteban Ocon atraviesa una temporada muy positiva, a sus veinticuatro años, con incluso un triunfo en el Gran Premio de Hungría. Este galo ya consiguió asegurarse un lugar en la escudería Alpine con una extensión de contrato hasta 2024. Además del interés que causa su habilidad al volante, su figura provoca suspiros entre las mujeres.

No obstante, el francés no camina por la soltería, dado que mantiene un noviazgo muy sólido con Elena Berri. La pareja de Esteban nació en Turín, Italia, hace 22 años y se destaca en el mundo de las redes sociales. No obstante, esta bella italiana también brilla en el estudio, dado que cursa la carrera de Administración de Empresas en Ginebra y habla perfectamente en inglés, español y francés. El flechazo entre el piloto y Elena se produjo en 2018 y desde ese punto se eligen cada día, aunque optan por un perfil más bajo, por eso no se la divisa con asiduidad en los circuitos, ni tampoco llenan de fotos juntos sus plataformas digitales.

Brittny Ward - Jenson Button

El carismático británico Jenson Button se abrazó a la gloria en la Fórmula 1 en 2009 a bordo de un Brawn, así como completó una trayectoria muy positiva en la categoría y dejó su huella tras el retiro en 2017. Además de sus aventuras en la pista, los flashes también lo acompañaron en el ámbito personal.

Jenson experimentó una historia muy mediatizada con el casamiento que duró un año con la modelo japonesa Jessica Michibata, de la que se divorció en 2015. Claro que el duelo duró poco para el corredor, porque a los meses cayó rendido ante los encantos de Brittny Ward. Esta norteamericana, nacida en California, posee una historia muy rica, con experiencias en el modelaje y hasta como chica del ring de la UFC. También posó desnuda en la mítica revista Playboy en 2015 y para confirmar su vida repleta de desafíos supo emprender su propia marca de bikinis. Ward y Button sellaron su amor al pasar por el altar en 2018 y siguen disfrutando de la vida juntos.

Emilia Pikkarainen - Valtteri Bottas

En las gélidas tierras de Finlandia brotan por doquier los pilotos de Fórmula 1, algo particular acontece en esas latitudes para ese maridaje perfecto entre hombres de acero y la élite del automovilismo. De ahí surgió Valtteri, un corredor que supo obtener dos subcampeonatos en 2019 y 2020 con Mercedes.

Este finés no solo provoca admiración en lo profesional, sino que también en lo personal porque supo conquistar a la bellísima Emilia Pikkarainen. Esta blonda, también nacida en Finlandia, es toda una celebridad en su nación por su condición de estrella del deporte. Valtteri brilla en la natación, al punto que participó en tres Juegos Olímpicos consecutivos: 2008, 2012 y 2016. Sus dotes deportivas no son las únicas, porque la naturaleza la bendijo con una apariencia espléndida, que la llevó a dedicarse a tiempo parcial como modelo.

Charlotte Siné - Charles Leclerc

El jovencísimo Charles Leclerc se erige en una realidad, pero sobre todo en un futuro promisorio de la Fórmula 1. Sus habilidades innatas lo llevaron a formar parte de la histórica escudería Ferrari. Claro que también se constituye en una personalidad por aristas más personales, como su actividad en redes sociales y su belleza francesa.

Entre las particularidades de su vida, se destaca el noviazgo con Charlotte Siné, que brilla en las plataformas como una verdadera influencer. Una de las excentricidades de esta relación se engloba en la manera en que se conocieron, que se remonta a una novia anterior del piloto, Giada Gianni, que era amiga de Charlotte. Más allá de ese factor, la francesa proviene de una familia acaudalada, merced a que su padre Emmanuel es el CEO de la empresa de entretenimiento más importante de Mónaco. Siné estudia arquitectura, así como cultiva una pasión por el diseño de indumentaria.

Isabel Hernáez - Carlos Sainz

Los ruidos de motor, las aceleraciones y la adrenalina por el automovilismo las lleva en la sangre. Carlos Sainz Junior se enamoró a primera vista de este mundo, claro porque su padre fue un excelso piloto, de lo mejor en el Rally. A sus apenas 25 años, el español ocupa una butaca de Ferrari y marcha en el séptimo puesto de la temporada.

Además de su disciplina de trabajo y su obstinación para competir en la élite, Carlos posee un aspecto singular en el amor, dado que cultiva un noviazgo hace cuatro años con Isabel Hernáez, una relación de bajísimo perfil. La española se dedica al mundo de la comunicación y está muy ligada al universo de la moda. Ambos evitan ahondar en detalles del romance y prefieren hablar públicamente de sus carreras. Tan focalizados en lo profesional, que ya declararon que no planean tener hijos en el corto ni mediano plazo.

Rihanna - Lewis Hamilton

Lewis Hamilton rompió con todos los estándares en la Fórmula 1, con su reinado impresionante e incomparable de siete títulos. Este británico ya ingresó en la historia dorada y todavía continúa vigente. En el arcón de sus características fuera de la pista, el corredor siempre se las ingenió para ser noticia.

Lewis acaparó la atención del mundo desde muy joven, por eso los medios lo siguen a sol y sombra y le analizan cada paso. En lo amoroso también ha experimentado controversias por su fascinación por entablar vínculos con muchas famosas. Justamente en 2015, a los meses de separarse de un vínculo de ocho años con Nicole Scherzinger, Hamilton protagonizó una historia que atrapó al mundo, con las citas que experimentó con la enorme Rihanna. Los paparazzis los capturaron en diversas salidas en New York, así como festejando en los carnavales de Barbados, la isla originaria de la cantante. Nunca lo confirmaron, pero la relación existió y se extendió durante años.

Hanna Prater - Sebastian Vettel

Cuatro veces campeón mundial, Sebastian Vettel maravilló al planeta con su expertise para manejar con excelencia los autos de la Fórmula 1. Este alemán se erige en un ídolo total, un modelo a seguir, una leyenda absoluta.

Lejos de las estridencias de otros pilotos, el teutón cultiva una estricta manera de manejarse respecto a su vida privada. Siempre se declaró en contra de mezclar su ámbito personal con lo profesional. Sebastian se casó en 2019 en estricto secreto con Hanna Prater, la misma mujer que lo cautivó en el secundario, así que ambos caminaron juntos la mayor parte de su existencia. En ese ámbito, Vettel también es un campeón, un señor y un verdadero padre de familia.

Carmen Montero Mundt - George Rusell

Con solo 23 años, el británico George Rusell se abre camino en la siempre competitiva industria de la Fórmula 1, con su rol como tercer piloto en el equipo Mercedes, en el que comparte con el enorme Lewis Hamilton.

En lo relacionado con el corazón, Rusell vive un noviazgo consolidado con la española Carmen Montero Mundt, de su misma edad. Esta ibérica estudia Gestión de Empresas en la codiciada universidad de Westminster y proviene de una familia en Jerez muy acomodada. Carmen y George no suelen exhibirse con frecuencia, aunque no esconden su romance, así se los pudo ver en la alfombra roja del estreno de la última película de James Bond.

Carola Martínez - Checo Pérez

Checo Pérez es una revolución en México por su exitosa carrera en la Fórmula 1, lo que lo convierte en uno de los deportistas aztecas de mayor relevancia en el universo del deporte. Así, el piloto adquirió una enorme visibilidad en su país y se convirtió en toda una celebridad.

Atento a este status, también adquirió importancia su vida privada, un aspecto en el que se muestra muy sano, dado que hace más de cuatro años que mantiene una relación con Carola Martínez. Incluso, los tortolitos dieron el paso al matrimonio en junio de 2018 y en la actualidad crían a dos bellos hijos. Los medios mexicanos investigaron a Carola, pero no consiguieron muchos datos de la joven de 25 años, que antes de ser la novia de Checo transitaba por una vida totalmente normal.

Jessica Gomez - Daniel Ricciardo

El australiano Daniel Ricciardo irrumpió en la élite con fuerza, al punto que ha logrado culminar en dos ocasiones en el tercer puesto en la Fórmula 1. Este talentoso corredor ocupa una butaca de la escudería McLaren y posee cientos de miles de fanáticos en todo el planeta.

A la hora de sumergirse en su plano amoroso, Ricciardo estuvo de novio con Jemma Boskovich desde el secundario hasta el 2016. Desde la ruptura se convirtió en un soltero codiciado, así surgieron fuertes rumores de un romance con la modelo australiana Jessica Gomez, un top total en el mundo del modelaje, al punto que engalanó la revista Sports Illustrated durante ocho años, así como desfiló para las mejores marcas del planeta. Incluso apareció en la pantalla grande con Bruce Willis en Once Upon a Time in Venice. Ricciardo se empecinó en negar el lazo, pero se especula que siguen juntos en un absoluto secreto.

Sandra Dziwiszek - Nicholas Latifi

Directo desde Canadá, Nicholas Latifi aterrizó en la Fórmula 1 en 2020 y ya ha conseguido destacarse con su pericia para formar parte del equipo Williams. Este joven de 26 años ha protagonizado una linda trama amorosa, con un halo de misterio que lo encubrió durante meses.

Resulta que una bellísima mujer apareció en varias ocasiones en su box, pero no se dejaba ver por completo. Hasta que los medios profundizaron las investigaciones y llegaron a la conclusión que la dama que acompañaba al canadiense es Sandra Dziwiszek. Esta preciosa polaca dispone de una historia fascinante, porque estudió abogacia en Londres, se dedica al derecho, pero también al modelaje al formar parte de una de las mejores agencias de Milán. Eso no es todo, Sandra además de esas ocupaciones se erige en una saltadora con garrocha profesional. ¿Cuántas horas duran sus días? Lo cierto es que los rumores indican que el amor con Nicholas se activó en 2020.

Caterina Masetti Zannini - Pierre Gasly

Pierre Gasly se instaló en la máxima categoría del automovilismo mundial, a sus 25 años encontró espacio en Alpha Tuari y marcha en buena posición en la actual temporada. Además de la atracción que genera su manejo, el francés se erige en todo un influencer con su intensa actividad en redes sociales.

Muchas mujeres suspiran por el corredor, pero su corazón tiene dueña, se trata de la italiana Caterina Masetti Zannini. La oriunda de Bolonia la rompe en las plataformas digitales, donde alcanzó el status de influencer con sus contenidos muy vistosos, en los que destaca su figura. Esta joven estudia la peculiar carrera de ingeniería aeroespacial. Además, su belleza y gravitación entre el público moderno la catapultó a convertirse en embajadora de la marca Passorcorto, una línea de calzado de lujo. Caterina y Pierre comenzaron su vínculo sentimental en 2018 y siguen juntos compartiendo todo tipo de aventuras.

Kendall Jenner - Lewis Hamilton

En ese mundo tan especial que Lewis Hamilton, en el que brillan los campeonatos de Fórmula 1 y la fama interplanetaria, también flota sus vaivenes en el plano amoroso. El británico dejó atrás una larga relación con Nicole Scherzinger en 2015, tras ocho años de noviazgos.

En el retorno a la soltería, Lewis aprovechó el tiempo para salir y conocer nuevas mujeres, con una actitud relajada. En esa época en la que concretó semanas de citas con Rihanna, Hamilton también entabló un efímero romance con Kendall Jenner, la híper famosa norteamericana. Incluso, le mega famosa Ellen Degeneres lo indagó en su show: “Has estado con Rihanna y con Kendall Jenner y mucha gente, sí, ¿estás soltero ahora?”. En ese episodio, Lewis lució muy nervioso e intentó negarlo, pero su lenguaje corporal lo delató.

Corinna Schumacher - Michael Schumacher

Uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos, una leyenda absoluta. Pocos seres humanos podrían desconocer a Michael Schumacher, ese alemán multicampeón de la Fórmula 1, que rompió todo tipo de récords y que se erigió en un ídolo interplanetario.

El teutón se casó con Corinna Betsch en 1995, tras conocerla en el universo de los circuitos de una manera peculiar. Resulta que esta alemana era la novia del corredor Heinz Harald Frentzen y una noche de 1994 recibió la invitación a una cita de Michael, tras la que sintió un flechazo que la impulsó a construir una vida a su lado. Desde ahí nunca más se separaron y trajeron al mundo a dos hijos: Gina-María y Mick. Corinna continúa firme junto al piloto, que permanece internado desde 2013 tras su grave accidente esquiando.

Vivian Sibold - Nico Rosberg

¿Quién tomaría la extraña decisión de abandonar la Fórmula 1 justo al momento de coronarse campeón? Probablemente un porcentaje exiguo, pero existió un caso, ya que el alemán Nico Rosberg se retiró a las semanas de conseguir el título en 2016, con tan solo 31 años.

Este teutón, hijo de Keke también campeón mundial de la élite, se casó en 2014 con Vivian Sibold, una diseñadora de interiores, con quien se puso de novio a los 18 años y a quien conocía de toda la vida porque sus madres eran íntimas amigas. La alemana no solo ofició de mujer de un piloto, sino que estudió arquitectura de interiores en Milán y New York y hoy es dueña de una agencia muy exitosa del rubro.

Gabriela Tarkanki - Pastor Maldonado

Pastor Maldonado logró incursionar en el exclusivo universo de la Fórmula 1 desde el 2011 al 2015, lo que se constituyó en todo un hito para el automovilismo venezolano. Este piloto adquirió una enorme visibilidad en su país y generó que muchos jóvenes lo tuvieran como un espejo.

En lo personal, el corredor se casó en 2012 con Gabriela Tarkanyi, una periodista venezolana. Al año se convirtieron en padres de una nena, a la que llamaron Victoria. El amor surgió en las pistas, dado que la comunicadora tenía una agencia de marketing y en los recovecos de los circuitos brotó el flechazo entre ellos.

Adriane Galisteu - Ayrton Senna

El destino interrumpió la carrera magnánima de Ayrton Senna, quien estaba llamado a convertirse en un ícono, un fuera de serie total de la Fórmula 1. El triste desenlace del brasileño, en 1994, generó una tristeza tan honda, que continúa latente en millones de fanáticos.

En esos últimos años de vida, Ayrton configuró una pareja con Adriane Galisteu, con quien salió durante dos años. La joven tenía 19 años y el corredor 31, tras el fatal accidente la familia Senna la negó y no le permitió ocupar el lugar que le correspondía en el funeral, de hecho pusieron a Xuxa en el centro de los homenajes, por el vínculo amoroso que construyeron entre 1988 y 1990.

Camilla Lopez - Jaques Villeneuve

El canadiense Jaques Villeneuve es todo un personaje, un hombre con mucha personalidad y un enorme talento para domar a las fieras motorizadas. Este piloto abrazó las mieles de la gloria con el título de Fórmula 1 que logró en la temporada 1997.

En lo referido al plano personal, Jaques tuvo un primer matrimonio con la francesa Johanna Martínez, que se extendió de 2006 a 2009. Tras esa experiencia, Villenueve se reencontró con el amor puro y verdadero de la mano de la modelo brasileña Camila Lopes. La pareja formalizó el vínculo en el altar en 2012 y trajeron al mundo a dos criaturas.

Anne-Marie - Prost -Alain Prost

Uno de los grandes, de esos dioses del olimpo de la Fórmula 1. El francés Alain Prost marcó una época, un estilo, un sello indisoluble. Este maestro entre los maestros consiguió la friolera de cuatro títulos mundiales, además de todos los intangibles que regaló y las enseñanzas que regó en las pistas.

A la hora de sumergirse en su vida privada, Alain se casó en 1980 con Anne-Marie, a quien conoció a los quince años. Esta maestra francesa le temía horrores a la velocidad, por lo cual no acompañó a Alain a las pistas, salvo en contadas ocasiones. Incluso, el piloto contó que en una ocasión mientras manejaba por una ruta, su mujer lo obligó a detenerse al grito de “¿quién te crees que sos, Fangio?”.

Markéta Remešová - Mika Hakkinen

Mika Hakkinen también dominó la élite en la maravillosa década del 90, en esa época de esplendor de Michael Schumacher y ganó dos títulos mundiales, en 1997 y 1998 a bordo de un Mercedes.

Este finlandés también sorprendía en esos días con su esposa, la bella Erja Honkanen con quien se casó y tuvo dos hijos: Hugo y Aina. Pero en 2008 se divorció. Con el tiempo, Mika volvió a sentir el llamado del amor de la mano de Marketa Remesov, una checa que lo cautivó y que según informan trabajaba como stripper en un club nocturno. El piloto volvió a transitar por el camino del altar en 2017, con una boda peculiar en la que salieron de la iglesia en un trineo.

Jessica Michibata - Jenson Button

A casi cinco años de su retiro profesional, Jenson Button sigue dejando un nombre imborrable dentro de la Fórmula 1. Por supuesto, a partir de su capacidad de manejo, que le permitió alzarse con un título, pero también por su carisma, tanto arriba como debajo de un auto de carreras. De allí, a sus varias historias sentimentales.

De orígenes japoneses y argentinos, esta modelo fue la dueña de los suspiros de Button. Empezaron a salir en 2008, y aunque sus roces de pareja fueron constantes, al punto de haber roto en numerosas ocasiones y volver a salir de nuevo, finalmente se casaron el 2 de enero de 2015. Pero el matrimonio duró menos de un año, ya que se separaron en diciembre de 2015. Tienen una hija, nacida en 2017. Michibata es embajadora de la marca TAG Heuer.

Tiffany Cromwell - Valteri Bottas

Además de años exitosos, con subcampeonatos incluidos, en 2020 Valteri Bottas terminaba su relación con Emilia Pikkarainen. Pero rápidamente encontró a una compañera con quien compartir su vida personal. Y, al igual que con su pareja anterior, también se trata de una rubia que está ligada al mundo del deporte.

La actual pareja del finés es la ciclista profesional australiana del equipo Canyon-SRAM, Tiffany Cromwell. Muy divertida y activa en redes sociales, la ciclista participó en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio (terminó en el puesto 26), también es apasionada del diseño y se ha visto a Bottas lucir cascos diseñados por ella. Es común verlos juntos en las redes, el paddock y recorriendo las pistas a bordo de bicicletas, siempre con un café en mano, entre distintas actividades que comparten.

Sara Pagliaroli – Lance Stroll

Nacido en Montreal, Stroll es la joven promesa del automovilismo canadiense. Campeón de la prestigiosa Fórmula 3 europea en el año 2015, aspira a todo en la Fórmula 1. Su adinerada familia le puso el mote de piloto pago, pero está decidido a demostrar que puede estar en la élite por méritos propios. Esto se debe a que su padre, Lawrence Stroll, es la decimoquinta fortuna más grande de Canadá e impulsa a su hijo para dedicarse al automovilismo.

El piloto que actualmente corre para Aston Martin se ha enamorado de la modelo y emprendedora italiana Sara Pagliaroli. De perfil discreto, los primeros años de su vida personal son un verdadero misterio, además de ser una famosa modelo en Italia, también es dueña de la marca de joyería Blue Lemon Jewels.

Luisinha Oliveira - Lando Norris

El británico Norris forma parte de las caras nuevas, la camada que llegó para quedarse en la elite del automovilismo mundial. Nació en la ciudad inglesa de Bristol en el año 1999 y su debut en Fórmula 1 se produjo como piloto de pruebas en el GP de Hungría 2017. Aunque, desde el estreno oficial con McLaren se daría en 2019 y temporada tras temporada fue creciendo su protagonismo en el campeonato.

El joven piloto británico de McLaren anunció a comienzos de este año de forma oficial su noviazgo con la supermodelo portuguesa Luisinha Oliveira a través de sus redes sociales con una tierna publicación que fue muy aplaudida por los fanáticos. La modelo e influencer portuguesa. Pero durante el mes de septiembre y de forma sorpresiva, confirmaron la ruptura ya que hace apenas unas semanas después de la celebración por su primer aniversario juntos.

Xenia Tchoumitcheva - Fernando Alonso

Más allá que siempre genere la expectativa de volver a sus principales años de gloria, lo cierto es que lejos estuvo en los últimos tiempos Fernando Alonso de poder volver a las principales planas, siendo uno de los protagonistas del campeonato. Pero hay algo que nadie puede negarle: sus condiciones innatas y la capacidad por mantenerse al más alto nivel durante casi dos décadas.

Y durante todo ese tiempo, el asturiano ha logrado conquistar más de un corazón femenino. Una de sus tantas historias, quizás la más tumultuosa por el momento en que comenzaron a salir, fue el corto tiempo que estuvo junto a la modelo rusa Xenia Tchooumitcheva. La pareja vivió, luego de que se anunciase el divorcio de Alonso y Raquel del Rosario tras cinco años de matrimonio, una relación corta pero intensa, con viajes por el mundo, salidas y mucho glamour. Además su rol como modelo, Tchou también es licenciada en economía, actriz, presentadora de televisión y empresaria.