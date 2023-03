Eladio Carrión, uno de los artistas de Puerto Rico más reconocidos en lo que respecta al género urbano, lanzó este viernes 16 de marzo su nuevo disco titulado "3MEN2 KBRN". Una de las canciones que en cuestión de minutos se volvió tendencia mundial es "Coco Chanel" con Bad Bunny.

En menos de 12 horas esta colaboración superó las 800.000 reproducciones en YouTube. Además, tanto el nombre de Eladio Carrion y Bad Bunny entreraron entre las trending topic de las distintas redes sociales.

Es importante señalar que esta no es la primera colaboración de Eladio con Bad Bunny. En el 2019 lanzaron en todas las plataformas digitales "Kemba Walker", canción que se convirtió "un himno" del género urbano y actualmente supera las 135.000.000 de reproducciones en YouTube.

+Letra de "Coco Chanel", la nueva canción de Eladio Carrion con Bad Bunny

[Coro: Eladio Carrión]

Quiere Coco Chanel, Louis V, Bottega (Coco), yeah

La puse en 69, no a la amiga (Mmm)

Ese culo tan lindo y tú con novio, baby, eso no pega

Baby, eso no pega

Chingamo' con mis prenda' puesta', quedó ciega (Ice, ice, ice, ice)

Yeah, preguntan por mí y ella lo niega (Shh)

Nunca sale, pero si es por mí ella le llega (Ella le llega)

[Verso 1: Bad Bunny & Eladio Carrión]

Ya me acosté a dormir, pero si es pa' chingar levántame (¡Hey!)

Tengo chavo' con cojone', chapéame (Cash, cash, cash)

Yo sé que tú también, pеrdóname

No fue el dеstino, nah, fui yo que te llamé

Qué rica te ves en mini, trajecito bikini (Damn)

Ferrari, uh, no le gustan los Lamborghini (Skrrt, skrrt)

Mucha pasta, Carbone, fetuccini

Las de escorpio son peligro, lo dijo Melai Rumini, ey

Una demon, la monté en el Rolls-Royce (¡Eh!) y le puse YOVNGCHIMI (Wuh)

Yo no soy malo, nah, bebé, eso e' un gimmick

Pero el sol de PR calienta má' que el de Phoenix

Ella lo sabe, pa' Milán de compra', despué' pa' Rimini (Mm-mm)

San Marino

(Todo por debajo 'el agua, submarino)

Las moña' multicolor cristalino

Le quité los Valentino, nos fuimo', despué' se vino (¡Hey!)

[Puente: Bad Bunny & Eladio Carrión]

Mala, mala, ey

La puse mala (Mala)

Los polvo' en la sala (Sala)

En el baño me escala (Escala)

Se te regó la máscara (Uh)

I don't know, yo no sé nada, je

Yo no sé nada

[Coro: Bad Bunny & Eladio Carrión]

Quiere Coco Chanel, Louis V, Bottega (Coco)

La puse en 69, no a la amiga (Coco)

Ese culo tan lindo y tú con novio, baby, eso no pega

Baby, eso no pega (No pega, no)

Chingamo' con mis prenda' puesta', quedó ciega (Ice, ice, ice, ice)

Preguntan por mí, ella lo niega (Mmm), ey

Nunca sale, pero si es por mí ella le llega (Llega, ella le llega, yeah; llega

[Verso 2: Eladio Carrión]

Ella le llega, ey; ella le llega, ey

Ya sabe que la cone es de México, Julieta Venega'

Toma Hennessy, pero no juega SEGA

Pregunta por mí por ahí, pero ella lo niega, ey (¡Ella lo niega!)

Bebiendo Buchanan's, fumando hookah yo me siento bacano (Hey), yeah

Mi cuello 'tá frío, jacket Moncler y estamo' en verano (¡Frío!), ey

Me siento Luka cada ve' que tiro porque no fallamo' (Damn), ey

Me siento Luca Paguro dripeándote Gucci italiano, ey

En la cama dejamo' más polvo' que Thano' (Mm-mm-mm-mmm)

Ya son cuatro corrido' y no nos agotamo' (Mm-mm-mm-mmm)

Yeah, wok con el faygo y lo mezclamo'

Glock forty a tu cartera Ferragamo, ey (¡Grrt-pow!)

[Coro: Eladio Carrión & Bad Bunny, Ambos]

Quiere Coco Chanel, Louis V, Bottega, yeah

La puse en 69, no a la amiga

Ese culo tan lindo y tú con novio, baby, eso no pega

Baby, eso no pega (¡Hey!)

Chingamo' con mis prenda' puesta', quedó ciega (Quedo ciega), ey

Preguntan por mí, ella lo niega, ey

Nunca sale, pero si es por mí ella le llega (Ella le llega)

+Escucha "Coco Chanel"