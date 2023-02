Linkin Park, una de las bandas que más éxito tuvo en los 2000, lanzó 'Lost' en todas sus plataformas digitales, una canción que nunca antes ha salido a la luz y pertenece a los archivos de 'Meteora'. De esta forma, los fanáticos pueden nuevamente escuchar la voz de Chester Bennington, quien se suicidó en el 2017 en California, Estados Unidos.

Cabe destacar que 'Meteora' fue publicado en el 2003, convirtiéndose en un éxito en la industria de la música. Incluso, fue nominado a los Premios Grammys en la categoría de 'Mejor Interpretación Instrumental de Rock'.

Luego del lanzamiento de "Lost", el nombre de la banda y el de Chester se volvieron tendencia en todas las redes sociales. En menos de 12 horas alcanzó el millón de reproducciones en YouTube e incluso ingresó a las tendencias en varios países.

Just a scar somewhere down inside of me

Something I can not repair

Even though it will always be

I pretend it isn't there (This is how it feel)

I'm trapped in yesterday (This is how it will be)

Where the pain is all I know (This is all I know)

And I'll never break away (Can't break free)

'Cause when I'm alone

I'm lost in these memories

Living behind my own illusion

Lost all my dignity

Living inside my own confusion

But I'm tired

I will always be afraid

Of the damage I've received

Broken promises they made

And how blindly I believed (This is all I know)

And I'll never break away (Can't break free)

'Cause when I'm alone

I'm lost in these memories

Living behind my own illusion

Lost all my dignity

Living inside my own confusion

I try to keep this pain inside

But I will never be alright

I try to keep this pain inside

But I will never be alright

I try to keep this pain inside (I'm lost)

But I will never be alright

I try to keep this pain inside (I'm lost)

But I will never be alright

I'm lost in these memories

Living behind my own illusion

Lost all my dignity

Living inside my own confusion

+Así es la letra en español

Sólo una cicatriz en algún lugar dentro de mí

Algo que no puedo reparar

Aunque siempre será

Finjo que no está (Así es como me siento)

Estoy atrapado en el ayer (así será)

Donde el dolor es todo lo que sé (Esto es todo lo que sé)

Y nunca me separaré (No puedo liberarme)

Porque cuando estoy solo

Estoy perdido en estos recuerdos

Viviendo detrás de mi propia ilusión

Perdí toda mi dignidad

Viviendo dentro de mi propia confusión

Pero estoy cansado, siempre tendré miedo

Del daño que he recibido

Promesas rotas que hicieron

Y qué ciegamente creí (Esto es todo lo que sé)

Y nunca me separaré (No puedo liberarme)

Porque cuando estoy solo

Estoy perdido en estos recuerdos

Viviendo detrás de mi propia ilusión

Perdí toda mi dignidad

Viviendo dentro de mi propia confusión

Trato de mantener este dolor dentro

Pero nunca estaré bien

Trato de mantener este dolor dentro

Pero nunca estaré bien

Trato de mantener este dolor dentro (estoy perdido)

Pero nunca estaré bien

Trato de mantener este dolor dentro (estoy perdido)

Pero nunca estaré bien

Estoy perdido en estos recuerdos

Viviendo detrás de mi propia ilusión

Perdí toda mi dignidad

Viviendo dentro de mi propia confusión