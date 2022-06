Lightyear fue prohibida en 14 países antes de su llegada a los cines por la inclusión de un beso entre dos mujeres. El filme dirigido por Angus MacLane, quien creó "Buscando a Dory" en el 2016, ha sido censurado en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, entre otros. Es por ese motivo que Ricky Martin se refirió a este tema en sus redes sociales.

"Esa gente que piensa que sus hijos se van a volver gays por ver ´Lightyear´, póngale documentales de Einstein a ver si también se les pega la inteligencia que no adquirieron por genética", disparó el artista puertorriqueño.

A modo de descargo, también utilizó Instagram para referirse a la problemática del aborto en Estados Unidos: "Las zonas horarias son una locura. En Australia son las 9 pm. En Roma es la 1 am. Y en América es 1942 donde las minorías y las mujeres todavía están controladas por viejos hombres blancos".

+Lightyear | Tráiler Oficial | Doblado

¿Qué dijo Chris Evans sobre la censura de la película?

Chris Evans, el actor brilló en los últimos años como el Capitán América, le da la voz a Buzz Lightyear en esta nueva cinta. Es por ese motivo que se mostró muy desilusionado al enterarse que "Lightyear" fue prohibida en 14 países. "Es frustrante. Se siente bien ser parte de algo que está logrando progreso social, pero es con este listón de frustración agridulce porque, al mismo tiempo, aún hay lugares que no se han puesto al día'', dijo a la agencia The Associated Press.