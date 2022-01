En el fin de semana, el Real Betis y el Valencia publicaron en sus cuentas de Twitter fuertes mensajes contra los polémicos fallos arbitrales que se dieron en la última jornada de LaLiga Santander. Estos generaron un gran revuelo entre los hinchas e incluso amenazaron de muerte a Luis Medina Cantalejo, el presidente de Comité de Árbitros de España.

Durante toda la noche, distintas dotaciones de la policía nacional han estado vigilando el domicilio que tiene Cantalejo actualmente en Sevilla. Además, el departamento de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha puesto en conocimiento todo lo sucedido, denunciando estas amenazas.

Además, la RFEF se encargará de hablar con los clubes que se experesaron en sus cuentas de Twitter para que borren estos mensajes argumentando que puedan generar cripsación.

El mensaje del Real Betis en su cuenta de Twitter

La cuenta oficial del club escribió el siguiente mensaje: "El Real Betis lleva muchos años siendo absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral, pero el arbitraje de hoy es incomprensible. La función de los árbitros es impartir justicia, no la ignominia que hemos vivido hoy en Vallecas. Un fallo es comprensible, pero la reiteración de errores en una misma dirección y vulnerando el reglamento no puede serlo. Expulsión de Álex Moreno, mano en el área local, falta previa al gol y falta de William Carvalho cuando se quedaba solo. No tiene explicación posible".

El descargo del Valencia ante el Real Madrid

La cuenta oficial del Valencia publicó en Twitter el siguiente mensaje luego de que le sancionen en contra un penal que no existió en el partido ante el Real Madrid: "Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @LaCasaDePapel", en alusión a la serie española que es furor en el mundo.