The Last of Us tendrá una segunda temporada. Aquí te contamos todo lo que se sabe al respecto sobre la serie de HBO Max.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de The Last of Us?

El domingo 12 de marzo llegó el final de la primera temporada de The Last of Us, serie de HBO Max creada por Neil Druckmann y Craig Mazin basada en el exitoso videojuego de Naughty Dog del 2013. En este último capítulo se deja en claro que habrá una segunda temporada, la cual estará basada en el juego que salió en el 2020.

Aunque Pedro Pascal ha sugerido que el rodaje de la serie comenzará en la primavera de Estados Unidos de este 2023, todavía no hay confirmación oficial. La idea es lanzarla lo antes posible para no hacer tan extensa la espera.

Es importante señalar que el segundo videojuego de The Last of Us también tiene como protagonista a Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal), aunque la niña toma una mayor importancia en el transcurso de la historia. El mismo, al igual que el primero, fue bien aceptado tanto por la crítica como por los jugadores.

La idea de HBO Max es estrenar la segunda temporada de The Last of Us a fines del 2024 o principios de 2025. Aún no hay una confirmación oficial.

+The Last of Us | Tráiler episodio 9 | HBO Max