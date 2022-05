Este 5 de mayo llegó a todos los cines Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la última película del Universo Cinematográfico de Marvel que es protagonizada por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange. El film dirigido por Sam Raimi no podrá ser proyectado en cines de Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Egipto debido a una escena LGBTIQ+.

Esto sucede cuando América Chávez, interpretada por Xóchitl Gómez, explica su origen. La escena se desarrolla en un universo paralelo, donde la joven se coloca en un aparato que permite analizar los recuerdos como imágenes proyectadas “antes que puedan olvidarse”. Allí se puede ver un flashback que dura pocos segundos en el que muestra a la niña junto a sus dos madres. Ambas intercambian sonrisas antes que ocurra la tragedia: la joven activa sus poderes por primera vez y de forma involuntaria las manda a otro mundo.

Por esa escena, que dura sólo 12 segundos, fue prohibida la película en los países anteriormente nombrados debido a que son severos con respecto a la comunidad LGTBIQ+. En Eternals ocurrió algo similar, ya que la película por el mismo motivo no se exhibió en las carteleras de Arabia Saudita, Kuwait y Qatar.

¿Qué puesto tiene Doctor Strange en el multiverso de la locura en el ranking MCU'?

Con más de 25 películas dentro de la saga producida por Kevin Feige, actualmente es Black Panther, con un 96%, la mejor puntuada por los especialistas en cine, en un podio que completan Avengers: Endgame y la primera Iron Man con dos puntos menos de promedio. La segunda Doctor Strange ingresa con lo justo en el top 20, ubicada en el puesto 18 que comparte con Capitana Marvel, Capitán América: El primer Vengador, Black Widow y Iron Man 3.