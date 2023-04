La Iglesia tiene distintas tradiciones con respecto a la Semana Santa, una época de introspección para todos los cristianos. Una de ellas es que no se puede escuchar música ni organizar ningún tipo de fiesta el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo.

Esto se debe principalmente a que estos días están considerados son "para guardarse". Según algunos católicos, la Semana Santa es un espacio para el silencio, la reflexión y sólo para escuchar a Dios.

Es importante señalar que no es la única tradición relacionada a la Semana Santa que se mantiene con el paso de los años. bmitos que dicen que en esta fecha no hay que bañarse en un río, no comer ningún tipo de carne roja el Viernes Santo y no salir después de las tres de la tarde.

+¿Es pecado escuchar música en Semana Santa?

No es considerado un pecado ya que la Biblia no dice nada de esto al respecto. Simplemente es una creencia popular que tomó mayor importancia con el paso de generación en generación.

+5 cosas que no debes hacer en semana Santa

+El motivo por el que los cristianos no deben escuchar música

El principal motivo es que esta fecha es un espacio de silencio, reflexión y sólo para escuchar a Dios.