El pasado miércoles 29 de marzo del 2023 el Kun Agüero fue nuevamente protagonista por fuera del ambito deportivo. De esta manera, durante una transimisión con el streamer español Ibai, el ex jugador del Machester City sufrió un problema de salud y asustó a todos los espectadores.

¿Qué le sucedió al Kun Agüero en el stream de Ibai?

En este contexto, el argentino debió detener la conversación que mantenía con el reconocido europeo tras sufrir una arritmia, hecho que se manifestó con el gesto del ex jugador agarrandose el pecho.

En este sentido, el presidente de Kunisports confesaba: "Uff, creo que... Creo que me agarró una mini arritmia", y además agregó: "Fue raro, fue raro eh. Puede ser que de tanto pensar en eso, se me aceleró un poco y se bajó, no sé. Sentí algo raro, como fuera de circuito".

A su vez, posteriormente, el español le suguirió al Kun cerrar la transmisión para ir en búsqueda de un médico, situación que finalmente se terminó dando.

El VIDEO del Kun Agüero sufriendo una arritmia en VIVO