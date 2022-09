El cierre del mercado de fichajes de Europa atrae la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo. A cada segundo, los simpatizantes se sumergen en busca de nuevas noticias sobre sus jugadores o equipos favoritos. En este escenario, hay un hombre que adquiere popularidad a nivel mundial durante el Deadline Day. Se trata de Fabrizio Romano, el especialista en la materia y máximo referente del sector.

El periodista italiano cobró trascendencia en los últimos años a raíz de sus anticipos sobre las principales transferencias del mundo del fútbol. De hecho, generó una comunidad que lo sigue a través de las diferentes redes sociales para mantenerse al tanto sobre las novedades más recientes. Además, ganó algo invaluable: la confianza del público y de los protagonistas, que lo eligen para brindarle adelantos exclusivos.

¿Quién es Fabrizio Romano, el experto en el mercado de fichajes?

Fabrizio Romano nació el 21 de febrero de 1993 (29 años) en Nápoles, Italia. Desde que estudiaba en la secundaria, exhibió una pasión especial por escribir sobre fútbol. Por este motivo, decidió convertirse en periodista deportivo, ocupación que comenzó a desempeñar a los 18 años, cuando redactaba historias y las enviaba de manera gratuita a sitios web especializados en fútbol italiano con la esperanza de que fueran publicadas.

Luego de esforzarse el máximo, obtuvo el resultado que deseaba: fue contratado por Sky Sports Italia. Allí, se formó y creció como profesional bajo la tutela del experimentado Gianluca Di Marzio, quien en la actualidad aún se mantiene como una de las principales referencias a la hora de consultar noticias sobre el mercado de pases del fútbol europeo.

Con el transcurso del tiempo, Romano observó que los medios de comunicación tradicionales no eran la única opción para atraer una audiencia. Por lo tanto, empezó a brindar novedades sobre fichajes a través de sus redes sociales, donde ahora posee millones de seguidores en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y Twitch.

Desde entonces, mantiene una premisa: no apresurarse para dar una primicia y aguardar a escribir una noticia hasta que tiene una confirmación. Incluso, otorga una señal para indicar que un fichaje está sellado. Algo así, como el humo blanco del Vaticano para anunciar al nuevo Papa. "Here we go", es la frase de cabecera de Romano, que en su traducción al español sería "Aquí vamos".

"Una vez, no dormí por tres días porque una fuente me dijo que me enviaría un mensaje para confirmarme el club en el que jugaría Mbappé. Tenía miedo de perderme la noticia, hasta que una tarde me adelantó que Kylian seguiría en PSG. (...) Hasta me perdí el cumpleaños de mi madre por esperar ese mensaje", reveló en su canal de Twitch durante el streaming por el Deadline Day 2022.

La credibilidad que caracteriza a su carrera le abrió puertas inesperadas, ya que los jugadores y directivos lo llaman para informarle sobre algo exclusivo. Y hay más. Valencia lo eligió a mediados del año pasado para participar del video con el cual se anunció el fichaje del brasileño Marco André. Está claro, las palabras de Fabrizio Romano son sinónimos de confianza en el mundo del fútbol.

¿Cuál fue el primer gran fichaje que adelantó Fabrizio Romano?

En más de una ocasión, Romano comentó que el punto de quiebre de su carrera ocurrió en noviembre de 2012, cuando adelantó que Mauro Icardi pasaría de Sampdoria a Inter seis meses antes de que se confirmara la transferencia.

Por entonces, recibió la noticia de parte de un agente al que había ayudado dos años antes al escribir los perfiles sobre dos futbolistas que representaba, uno era el español Gerard Deulofeu y el otro era el mencionado delantero argentino. “Dijo que lo había ayudado al comienzo de su carrera, y ahora era su turno de ayudarme”, contó el periodista italiano.

¿Cómo ver el streaming de Fabrizio Romano por el cierre del mercado de fichajes 2022?

Las últimas novedades del Deadline Day se pueden seguir EN VIVO y ONLINE a través del canal de Twitch de Fabrizio Romano.