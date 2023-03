Pedro Pascal es el actor principal de la serie The Last of Us. ¿Quién es y cómo se hizo tan conocido el actor chileno?

¿Quién es Pedro Pascal, el actor que hace de Joel en The Last of Us?

Pedro Pascal es el actor principal de la serie del momento, The Last of Us. Aunque ganó mucha fama con esta serie, ya era conocido por sus participaciones en otras películas y series.

El actor tiene 47 años y nació en Santiago de Chile, aunque también tiene nacionalización estadounidense. Saltó al estrellato por interpretar Oberyn Martell, personaje muy reconocido en Game of Thrones.

Algunas de sus actuaciones más exitosas fueron en la serie Narcos, en The Mandalorian y ahora The Last of Us, donde interpreta a Joel Miller. El actor chileno vive en Estados Unidos, donde también estudió para convertirse en uno de los mejores actores de la actualidad.

En las últimas horas, se confirmó que será uno de los presentadores en los Premios Oscars 2023, representando a Chile de la mejor manera en la histórica gala cinematográfica.

¿En qué películas y series estuvo el actor Pedro Pascal en su carrera?

Pedro Pascal se hizo muy conocido en el último tiempo por su intérprete de Joel Miller en The Last of Us. Sin embargo, tuvo otras participaciones mucho más importantes. Estuvo en Game of Thrones, en la serie Narcos y en una decena de películas.

¿Por qué Pedro Pascal está de presentador en los Premios Oscars 2023?

Pedro Pascal será el encargado de presentar una de las categorías en los Premios Oscars 2023. Su fama creció en el último tiempo con su papel protagónico en The Las of Us, por lo que desde la organización decidieron que forme parte de la gala como presentador.